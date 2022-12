Call of Duty estará para Nintendo Switch

Después de una década sin que Activision esté en Nintendo, ahora podría lanzarse un Call of Duty en el Nintendo Switch. Así lo afirmó Microsoft, indicando que en caso de concretarse la compra de Activision-Blizzard, esto sería una realidad.

Después de constantes negociaciones en la compra del controversial Activision-Blizzard, Microsoft rompió el silencio y declaró que, en caso de concretarse la compra, Call of Duty podrá disfrutarse en múltiples plataformas.

Así lo indicó Phil Spencer, en su perfil oficial de Twitter, diciendo lo siguiente:

Podrás ver el tuit original a continuación:

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB

— Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022