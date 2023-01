Celebre el Día de San Valentín en ICEBAR Orlando

Comparte en:

ICEBAR Orlando presenta su celebración del Día de San Valentín con cócteles especiales, comida deliciosa, excelente música y la experiencia ICEBAR única en su tipo, con paquetes especiales para consentir a su amor.

Además los siguientes paquetes ya están disponibles:

Paquete Be Mine: $95 + propina e impuestos: incluye dos entradas a ICEBAR, dos bebidas exclusivas de ICEBAR, dos copas de champán de la casa con fresas cubiertas de chocolate y fotos de cortesía.

Paquete Dose of Romance: $165 + propina e impuestos: incluye asientos generales reservados en la parte superior alta, una botella de vino o champán de la casa, dos entradas a ICEBAR, dos abrigos de piel, dos bebidas exclusivas de ICEBAR, dos bebidas exclusivas de Fire Lounge, dos selecciones de comida, fotos de cortesía, rosas y postres.

Paquete VIP Love Potion: $275 + propina e impuestos: incluye un área VIP reservada en el Fire Lounge, una botella de Moet en el Fire Lounge, dos entradas al ICEBAR, dos abrigos de piel, dos bebidas exclusivas del ICEBAR, dos bebidas exclusivas del Fire Lounge, una charcutería plato de entrada, dos selecciones de comida Fire Lounge, fotos de cortesía, rosas y postres.

Paquete Be My Gal-entine: $400 + propina e impuestos: incluye un área VIP reservada en el Fire Lounge, una botella premium a elegir con mezcladores, cinco entradas al ICEBAR, cinco abrigos de piel sintética, cinco cócteles especiales del ICEBAR, cinco tragos exclusivos del Fire Lounge , tres selecciones de comida de Fire Lounge y fotos de cortesía.

Cupid’s Solo Package: $50 + propina e impuestos: incluye una entrada al ICEBAR, una bebida exclusiva del ICEBAR, una copa de champán de la casa, fotos de cortesía y postre.

Los paquetes están disponibles para su compra en https://icebarorlando.com/calendar/icebar-orlandos-love-spell-valentines-weekend/.

“No hay mejor lugar en la ciudad para celebrar el amor y cualquier ocasión especial que ICEBAR Orlando”, dice el propietario Thom Kerr. “Nuestros paquetes especiales de San Valentín de este año están hechos para garantizar que nuestros invitados y su persona especial (o gal-entines) tengan todo lo que necesitan para tener una noche perfecta e inolvidable en ICEBAR Orlando”.

ICEBAR Orlando está ubicado en 8967 International Drive, Orlando, FL 32819. (Edad 21+). Para obtener más información, visite https://ICEBAROrlando.com/ o llame al 407-426-7555.

Haga un viaje por el ártico en ICEBAR Orlando con DJ todas las noches, fabulosas esculturas de hielo y deliciosos cócteles de ICEBAR Orlando perfectamente enfriados y servidos en un vaso de hielo tallado a medida.

El horario de atención es de lunes a jueves de 5 pm a 12 am, viernes y sábados de 5 pm a 2 am, domingos de 5 pm a 12 am. Los visitantes mayores de 21 años son bienvenidos en todo momento, mientras que los huéspedes de 8 a 20 años son bienvenidos entre las 5 pm a 9 pm.

