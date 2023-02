EE.UU. pide a China honestidad sobre el origen del Covid-19

Esta aseveración emitida en un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, apunta directamente a una “fuga de laboratorio”, Pekín lo niega rotundamente.

Como respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que el origen del brote global “era una cuestión científica y no debe politizarse”.

Cabe añadir que la relación entre Washington y Beijing ha sido áspera últimamente, luego de que Estados Unidos derribara un presunto globo espía chino.

En el evento de a Cámara de Comercio de EE. UU., el embajador Nicholas Burns no titubeó al dirigirse a las autoridades del gigante asiático.

Otras agencias nacionales han revelado conclusiones diferentes, con diversos grados de confianza en sus hallazgos.

En 2021, el FBI concluyó con “confianza moderada” que el virus se filtró de un laboratorio.

A las aseveraciones del Buró Federal de Investigaciones, se suman las de la Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia del Departamento de Energía de EE.UU.

DOE (por sus siglas en inglés) es la segunda entidad de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos, que respalda la “teoría de la fuga de laboratorio”.

Otros estudios respaldan la teoría de que el virus surgió en el mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan.

Un informe no clasificado publicado por un funcionario de espionaje de EE. UU. en 2021 destacaba que cuatro agencias de inteligencia de EE. UU. tenían sus conclusiones.

Clasificadas como de “baja confianza”, estas señalaban que se había originado en un animal infectado o un virus relacionado.

En su turno, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo ayer que aún no existía una conclusión absoluta.

Explicó a los medios, cuando se le cuestionó sobre la posición del departamento de energía.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, no tardó en exhortar a los investigadores estadounidenses a frenar sus actos.

En la misma declaración, llamó a dejar de difamar a China y dejar de politizar el tema del rastreo de orígenes.

En su cuenta de Twitter, el senador republicano Tom Cotton, escribió que no importaba quién tuviera la razón.

“Lo que importa es responsabilizar al Partido Comunista Chino para que esto no vuelva a suceder”, remató.

Otro contundente tuit de Cotton, señala: “Si China no quiere ser ‘difamada’ por desatar el covid en el mundo, no debería haber mentido al respecto.”

If China doesn’t want to be ‘smeared’ for unleashing Covid on the world, they shouldn’t have lied about it.

