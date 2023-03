Chris Sin Límites envía mensaje en el Día internacional del Síndrome de Down

Christopher González Caro, mejor conocido como “Chris Sin límites” es un joven con Síndrome de Down nacido en Puerto Rico que se convirtió en Chef y que ha roto todas las barreras posibles demostrando que lo único diferente en él, es un cromosoma de más.

El Síndrome de Down es una afección congénita que provoca la triplicación total o parcial del cromosoma 21. Como consecuencia, pueden existir algunas características físicas puntuales como los ojos rasgados y cara aplanada.

Por años se ha creído de forma errónea que tienen capacidades limitadas, debido a sus afecciones físicas, sin embargo hoy en día sabemos que es una creencia sin fundamento.

Puede tomarles más tiempo dominar algunas actividades, pero sin duda lo harán de manera extraordinaria.

“Cuando recibes la noticia de que tu hijo nació con Síndrome de Down, lo primero que te pasa por la cabeza es lo peor: que no va a caminar, no va a ser independiente, todos los NO“ menciona Eugenio González en entrevista con Pascual en Tal como soy.