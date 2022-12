Florida con alerta de tormenta y clima severo para esta semana

Florida Central se prepara para la amenaza de tormenta que trae consigo un frente frío y un clima severo para el jueves.

Se prevé que un “poderoso” frente frío se desplace hacia Florida detrás de una línea de tormentas. Traen consigo la amenaza de tornados y granizo de gran tamaño, según la Red de Emergencias de la Radio Pública de Florida.

A powerful system continues to produce heavy snow, blizzard conditions, and areas with a wintry mix; and severe storm and heavy rain threats across the South. There is an enhanced risk of storms with all hazards, including intense tornadoes, and locally heavy to excessive rain. pic.twitter.com/bUYf63x7N0

El pronóstico para el miércoles será parcialmente nublado y cálido por la tarde, la temperatura máxima en Orlando debería alcanzar los 80 grados esta tarde.

El frente frío hará descender las temperaturas una vez que pase. Hará descender las temperaturas hasta 30 grados en algunas localidades y traerá consigo la amenaza de tormentas eléctricas.

Algunas podrían llegar a ser de fuertes a severas, según el Servicio Meteorológico Nacional de Melbourne.

Tendremos temperaturas máximas en los 60 y mínimas en los 40 desde el viernes hasta el domingo.

Un gran frente frío al oeste de Florida se moverá a través de nuestra área el jueves por la tarde.

12/14 5AM: Slightly warmer high temperatures today across South Florida, reaching into the low to mid 80s. There will again be a threat for some rain showers along the Atlantic Coast, particularly in Palm Beach County. #flwx pic.twitter.com/phvNjonL3n

El sistema de tormentas está afectando a decenas de millones de estadounidenses en los estados del norte del Golfo y se ha vuelto mortal en Luisiana.

Debido a la amenaza de fuertes tormentas, han emitido un aviso de “Día de Alerta Meteorológica” para el jueves.

La línea de lluvias y tormentas se moverá en la mañana del jueves en nuestras zonas occidentales. Las tormentas estarán en nuestras zonas del sur y saldrán alrededor de la tarde.

Algunos vientos dañinos son posibles, y habrá un riesgo de tornado aislado.

El centro de predicción de tormentas también advirtió que es probable que las temperaturas “amargamente” frías afecten a los 48 estados más bajos hasta el 20 de diciembre y el 26 de diciembre.

Las probabilidades de lluvia aumentan en Florida hacia el final de la semana, junto con las temperaturas más frías, según el Servicio Meteorológico Nacional, Jacksonville.

Se prevé que las tormentas entren en el Panhandle el miércoles por la tarde y se desplacen hacia el este durante la noche, llegando a la zona de Tallahassee el jueves por la mañana temprano.

Las condiciones serán favorables para que algunas tormentas se conviertan en fuertes a severas. Las principales amenazas serán las fuertes rachas de viento y los frecuentes rayos.

Casi 15 millones de personas en EE.UU. sufren el impacto de una tormenta invernal con ráfagas de viento de 130 km/h y nieve que ha provocado alertas de tormenta y ventisca.

La tormenta de invierno podría provocar condiciones de ventisca y estragos en los desplazamientos por EE.UU.

En el centro de Florida, el riesgo severo probablemente persistirá hasta la tarde del jueves antes de que las tormentas se desplacen hacia el Atlántico.

Habrá una ligera posibilidad de tormentas en el sur de Florida por delante del frente en la noche del jueves al viernes por la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional, Miami.

Thursday, squall line of strong to severe T’storms ⛈️ will move west to east across our area.

Timing: 7AM-4PM

Main Impacts:

🌬️ Damaging Winds

Isolated Tornadoes 🌪️

Know your safe place ahead of time 🏠

Have multiple ways to receive warnings 📱📻📺💻#jaxwx #flwx #gawx pic.twitter.com/vg1vhfHhyG

— NWS Jacksonville (@NWSJacksonville) 13 de diciembre de 2022