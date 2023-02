Colección histórica de David Bowie será expuesta en 2025

Comparte en:

Una extensa memorabilia que comprende más de 80.000 objetos que pertenecieron al camaleón blanco, será exhibida en el museo Victoria y Alberto (V&A), de Londres.



La colección que compila seis década del autor de Starman y Life on Mars, ofrecerá a fanáticos y visitantes un vistazo íntimo a su vida, obra y legado, a través de sus letras en manuscrito, partituras, premios, vestuario, cartas y recuerdos del multifacético artista.



El llamado Centro David Bowie para el Estudio de las Artes Escénicas, recinto que resguardará los tesoros de Ziggy, abrirá sus puertas en el Parque Olímpico Queen Elizabeth en Stratford (este de Londres). Esta inauguración tendrá lugar en 2025.





Un adelanto de la colección



De acuerdo con un reciente comunicado emitido por V&A, entre los preciados objetos a exhibirse, se encuentran el abrigo que diseñó junto con Alexander McQueen para la portada del Earthling, el Stylophone que tocó en su sencillo de 1969 Space Oddity, los excéntricos atuendos creados por Kansai Yamamoto, así como el vestuario de Ziggy Stardust, diseñado por Freddie Burretti.



La muestra también expone el sintetizador EMS de Brian Eno –con quien por cierto, compuso el himno “Heroes”, y que además fue utilizado en el álbum homónimo así como en Low; así como ejemplos de su técnica de “cut up”, un ejercicio dadaísta que consistía en recortar textos y formar otros a partir de las palabras reacomodadas.





El V&A como guardián del tesoro de Bowie



Tristram Hunt, director del V&A, destacó en el documento la importancia de Bowie no solo para la industria durante los años que tuvo vigencia, sino a lo largo de generaciones enteras que continúan inspirándose en la creatividad y genio detrás que legó uno de los músicos y artistas más importantes de todos los tiempos.



“Las innovaciones radicales en la música, el teatro, cine, moda y estilo, de Berlín a Tokio hasta Londres, continúan influyendo el diseño y la cultura visual e inspirando creaciones desde Janelle Monae a Lady Gaga hasta Tilda Swinton y Far Simons”, destacó Hunt.



“El V&A está encantado de convertirse en custodio de su increíble archivo y de poder abrirlo al público”, apuntó.



Algunas curiosidades acerca de Bowie



David Robert Jones nació el 8 de enero de 1947 en Brixton, al sur de Londres.



Cambió su nombre a “David Bowie” , para no ser confundido con el cantante de The Monkeys, quien también se llamaba David Jones



Cumple años el mismo día que Elvis y Stephen Hawking



El primer instrumento que aprendió a tocar, fue el saxofón



Muchos piensan que padecía heterocromía, pero no es así. En realidad, una de sus pupilas quedó permanentemente dilatada tras una pelea con su compañero de escuela, George Underwood, cuando se disputaban el amor de una chica.



Bowie perdonó a Underwood y se hicieron amigos. Años más tarde, George diseñaría las portadas de Ziggy Stardust y Hunky Dory



A los 17 años fundó la “Sociedad para la Prevención contra la Crueldad hacia los Hombres con Pelo Largo”, lo que le valió ser llevado a una entrevista para la BBC –en un programa de burla- esa fue su primera aparición en televisión.



David murió dos días después de su cumpleaños, tras estrenar su último proyecto “Blackstar”.