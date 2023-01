Colorido festival de arte comienza hoy en EPCOT de Disney World

Comparte en:

El EPCOT International Festival of the Arts, comenzó hoy con una gran cantidad de actividades divertidas donde la comida también juega un papel artístico, ya que los platillos son verdaderas obras de artes hechas por chefs de cocinas gourmet traídas al comensal que gusta visitar este peculiar parque que se distingue por sus festivales.

El EPCOT International Festival of the Arts presentado por AT&T.es ideal para aquello que buscan piezas de arte modernas de Disney, coleccionables y grabados inspirados en todas las franquicias bajo el personaje de Mickey Mouse.

El festival se lleva a cabo del 13 de enero al 20 de febrero y está incluído en el boleto de entrada.

No olvide pedir su pasaporte donde vienen las ubicaciones de las estaciones de comida, una lista de fechas y artistas de Broadway que se presentarán, así como eventos con malabaristas y música.

Y hablando de espectáculos, Juan Cantú, director de Entretenimiento de Disney dijo que este fin de semana comienza la Serie de Conciertos Disney on Broadway con artistas que vienen desde Nueva York para presentar temas de producciones como Aladdin, el Rey León, Tarzán y muchos de los cuentos queridos de Disney.

Para saber más la lista de artistas visite haga click: aquí

“Nos enfocamos en tres áreas que son artes escénicas, artes visuales y artes culinarias. Puedes comer platillos de muchos colores, también bebidas que pueden experimentar todo esto aquí en EPCOT”, señaló Cantú.

Para este festival artístico se han diseñado platillos exclusivos en 15 cocinas internacionales como la estación “Vibrante y Vívido: Encanto Cocina” localizada entre los pabellones de Francia y Marruecos con auténtica cocina colombiana inspirada por la película animada Encanto.

Allí puede encontrar una empanada de chorizo y papas, una sopa de ajiaco y de postre un mousse de Dragon Fruit. Para beber hay smoothie de coco y passion fruit, piña colada y daiquiri.

El chef Philip Rizo nos explicó lo nuevo que hay en cuanto a platillos se refiere.

“Tenemos a nuestro amigo Figment en la estación “Inspiración” localizada en el edificio Odyssey. Allí pueden comprar su bucket de Figment y otras mercancías por medio de la app de Disney, así menos filas y más Figment para la gente”, comentó Rizo.

Diversión para niños de todas las edades. Los más jóvenes podrán echar a volar su creatividad en la sección de “Expresión” ubicada en el puente de World Showcase, donde podrán pintar en un mural de tamaño natural.

La estación “Inspiración de Figment” se ubica en el edificio Odyssey de EPCOT

Los niños también pueden visitar la academia de animación en el American Gardens Theatre donde pueden aprender cómo se dibuja un personaje de Disney.

Visite las galerías donde hay obras de renombrados artistas presentando pinturas desde su peculiar perspectiva.

El tema de este año es el arcoiris.

Por ejemplo tenemos “EPCOT- The Magic of Possibility” de Jason Ratner; Viva Día de los Muertos de Sam Kirk; A Small World Under the Sea” de Ann Shen y 36 artistas más.

