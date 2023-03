¿Cómo ahorrar en este 2023? Aquí te daremos cinco recomendaciones

Comparte en:

Para los residentes de Florida y el resto del mundo, puede que el hábito de ahorrar en este 2023 les sea un poco difícil, ya sea por la inflación, los altos precios de la vivienda entre otros. Sabemos que la clase baja y la clase media trabajadora, lamentablemente, tienen muy poco o nulo margen de ahorro. Si tienes la oportunidad de ahorrar, aunque sea el 10% de tu salario, estas recomendaciones pueden servirte.

El hábito del ahorro en 2023

Al inicio del 2023 ocurrieron muchos eventos desafortunados a nivel político, social y económico, los cuales provocaron la caída de grandes entidades bancarias, la perpetuación de una guerra y el incremento de las tasa de interés en Estados Unidos. Es comprensible que gran parte de las familias de clase baja y media-baja no dispongan del capital suficiente para el ahorro, ya que sobreviven el día al día.

Sin embargo, para aquellas familias que pueden ahorrar, aunque sea el 10% de sus ingresos, lo cual ya corresponde a un privilegio, estos consejos podrían funcionarte.

Los primeros consejos

Reducir el gasto en alimentos y compras de supermercado

Una de las formas más simples de ahorrar es reducir el gasto en alimentos y compras de supermercado. Las compras de productos básicos en lugar de marcas caras pueden ayudarte a ahorrar dinero, y también puedes optar por comprar alimentos en grandes cantidades para aprovechar los descuentos por volumen. Además, es importante hacer una lista de compras antes de ir al supermercado para evitar compras innecesarias y gastar de más.

También puedes considerar la posibilidad de comer en casa más a menudo, en lugar de salir a comer o comprar comida rápida. Cocinar en casa es una forma económica de ahorrar dinero y además es más saludable.

Evitar las compras innecesarias

Otra forma de ahorrar es evitar las compras innecesarias. Muchas veces compramos cosas que no necesitamos y que terminan acumulándose en casa, lo que representa un gasto innecesario de dinero. Antes de hacer una compra, piensa en si realmente necesitas el producto y si no hay una alternativa más económica disponible.

Aparte, puedes considerar comprar productos usados en lugar de nuevos. Existen muchas opciones para adquirir productos de segunda mano, como tiendas de consignación, ventas de garaje o grupos de intercambio en línea.

Haz reducciones pequeñas

Reducir los costos de transporte

Los costos de transporte pueden ser una gran carga financiera para muchas personas. Una forma de reducir los gastos de transporte es caminar o utilizar la bicicleta para desplazarse a lugares cercanos en lugar de conducir un automóvil. También puedes considerar compartir un auto con amigos o compañeros de trabajo para reducir los costos de combustible y mantenimiento del vehículo.

También puedes aprovechar el transporte público, que suele ser más económico que conducir un automóvil propio. Si trabajas en una empresa grande, también puedes preguntar si ofrecen transporte gratuito o descuentos en boletos de transporte público.

Ahorrar energía en casa

Otra forma de ahorrar dinero es reduciendo los costos de energía en casa. Puedes apagar los electrodomésticos y las luces que no estén en uso para reducir el consumo de energía. Además, puedes considerar reemplazar las bombillas incandescentes por lámparas de bajo consumo para ahorrar en la factura de la luz.

También puedes aprovechar la luz natural en tu hogar abriendo cortinas y persianas durante el día. Además, es importante asegurarte de que tu hogar tenga una buena ventilación para reducir la necesidad de utilizar aire acondicionado o calefacción.

Una última que podría ayudarte

Buscar ofertas y descuentos

Por último, puedes buscar ofertas y descuentos para ahorrar dinero en tus compras y servicios. Muchas tiendas ofrecen descuentos en productos básicos y promociones especiales durante ciertos días de la semana. De igual manera, puedes buscar cupones y ofertas en línea para reducir los costos de tu consumo.

Esta opción requiere de más tiempo, ya que debes de buscar los cupones y aprovechar los tiempos de oferta.

El ahorro como una actividad constante

Es importante reconocer que ahorrar corresponde a una actividad difícil de hacer para ciertos sectores de la población. Generar este hábito no solo depende de tu decisión, sino de todo tu panorama o entorno social. Una familia que vive justo, con una vivienda de altos precios, deudas y con un salario bajo, lamentablemente, no pueden ahorrar, por más que así lo deseen. Por esto mismo, cabe destacar que tener la posibilidad de ahorrar corresponde a un privilegio en sí mismo, y que no se trata de acciones individuales o de “actitud”.

