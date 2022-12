¿Cómo identificar a un “vendehúmos”? Aquí te diremos algunas de sus características

Comparte en:

Es importante saber cómo identificar a los “vendehúmos”, ya que estos están a la espera de estafarte y llevarse consigo tu patrimonio. Aquí te diremos algunas formas para reconocerlos y que evites caer ante sus mentiras.

¿Cómo identificar a un “vendehúmos”? Aquí te diremos como

La situación económica mundial es precaria; con una inflación que crece, la fuerte desigualdad social y el estancamiento de la clase media, provoca que muchas otras personas decidan hacer dinero de formas ilegales. Una de ella es el “vender humo”, ya sea a través de cursos, pláticas, talleres o conferencias, ellos te prometen la solución a todos tus problemas. Lamentablemente, esto es falso, y gran parte de sus mentiras pueden caer en la desinformación y en prácticas sectarias. Por esto y porque tu patrimonio corre peligro frente a ellos, te decimos algunas recomendaciones que podría servirte para identificarlos.

Los tipos de vendehúmos

En este mundo existen dos tipos de vendehúmos. Todos ellos carecen de juicio y engañan a sus escuchas.

Vendehúmos ingenuo: Aquella persona que no está consciente de que lo que vende es mentira, y en verdad creen que tiene la solución a todos los problemas del mundo en sus manos. Estas personas no suelen tener malas intenciones, pero aún siguen vendiendo bienes o servicios que no cumplen sus funciones.

El deshonesto: Es aquella persona que sabe bien que lo que ofrece es mentira, y que sus servicios y productos no funcionan. Las intenciones de estos son totalmente negativos y solo desean atrapar a todos los crédulos que puedan. Ellos tienen muchos rasgos característicos que nos ayudará a identificarlos.

Algunas características para prestar atención

Estas son algunas de sus características que nos permitirá reconocerlos, presta atención y siempre verifica la información que suelen revelar.

Sus productos o servicios son muy buenos, tanto que parecen irreales. Si te topas con uno de estos, es muy probable que sea mentira. Venden fórmulas que “aseguran el éxito” o “la solución a tus problemas” que funcionan para todas las personas. Sus discursos suelen inclinarse por el lado emocional, tales como las pasiones, las ideas, la capacidad de tomar riesgos, la libertad, el emprendimiento, entre otros. En estos últimos tiempos (desde hace más de sesenta años) que estos vendedores de humo hablan sobre volverse rico empezando desde “abajo” (refiriéndose a estar en una situación económica precaria). Suelen ser muy amables o estar siempre impecables. Tratan de vender la imagen de “éxito” a través de la vestimenta, vehículos y otros servicios o productos de lujo. Para vender pueden apelar al miedo, la inseguridad y la avaricia. O, de manera opuesta, tratan de convencerte siendo muy positivos. Si pides tiempo para invertir en sus ideas, suelen presionarte mucho, al punto de ser hostigador. Recurren mucho a las promesas falsa. Te garantizan resultados muy pocos probables.

Cuida tu patrimonio

Siempre que estés expuesto a vendedores de servicios o productos sospechosos, mantente atento a estas características. No arriesgues tu dinero o, incluso, todo tu patrimonio, por este tipo de personas, que solo buscan aprovecharse de la necesidad de algunos.

Cabe destacar que la existencia de los vendehúmos se debe a las condiciones materiales dentro de nuestro entorno global. Factores como la inflación, el capitalismo exacerbado y las dinámicas sociales, promueven el crecimiento de este tipo de personalidades, que poco a poco se ganan más espacio dentro de los medios de comunicación y prensa.

