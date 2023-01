Aviso en website del condado Osceola busca que el estado tome control del Reedy Creek de Disney World

De acuerdo a un aviso publicado en el website del gobierno del Condado de Osceola, se señala que se buscará que la Legislatura de Florida adopte una ley que aumentará la supervisión estatal, la rendición de cuentas y la transparencia del Distrito Reedy Creek, el cual le otorga el control casi gubernamental a Walt Disney World.

“Se notifica la intención de buscar una legislación durante una sesión regular, extendida o especial, de un acto relacionado con el Distrito de Mejoras de Reedy Creek en los condados de Orange y Osceola; enmendando, promulgando y derogando el Capítulo 67-764 de las Leyes de Florida, y el decreto no. 66-1061 (13 de mayo de 1966) para remover y revisar los poderes del Distrito”, dice el aviso publicado.

La Legislatura y el gobernador de Florida Ron DeSantis disolvieron el año pasado del Distrito Reedy Creek en una discusión que surgió por la promulgación de la “Ley del Derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos” que los activistas LGBTQ+ llamaron “No digas gay”.

“El reino de la corporación está por terminarse. Disney ya no tendrá su propio gobierno. Pronto tendrá que someter a las mismas regulaciones como cualquier otra corporación, pagar impuestos justos y responsabilizarse de sus propias deudas y bonos emitidos. Imponer una Junta directiva del estado asegurará que el condado de Orange no use este asunto como pretexto para aumentar los impuestos a los residentes del condado”, comentó la vocera de DeSantis, Taryn Fenske.