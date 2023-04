Conservatorio de Artes Escénicas de Orlando promueve nueva obra de Teatro for The Soul

Comparte en:

El Conservatorio de Artes Escénicas de Orlando tiene una compañía de teatro llamado “Teatro for The Soul”, el cual tiene una obra que te podría gustar. Esté sábado, 15 de abril del 2023, se presentará la polémica puesta en escena llamada “Don Quijote vs Bad Bunny”, una obra protagonizada por el actor colombiano Wilderman García.

Conservatorio de Artes Escénicas de Orlando y Teatro for The Soul

El teatro dentro de la comunidad hispana de la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, tiene muy pocas representaciones en obras dedicadas para este sector de la población, sin embargo, con el Conservatorio de Artes Escénicas de Orlando esta situación cambiará, ya que cuentan con la compañía de teatro llamada “Teatro for The Soul”. El teatro es una de las pocas actividades que se adaptaron al incremento de la población latina dentro de la ciudad de Orlando y otras partes de Florida, como Kissimmee.

Con esta fundación, se busca promover las artes escénicas dentro de la comunidad latina del centro de Florida.

Con la necesidad imperante de hacer la diferencia en la promoción de las artes, Teatro for The Soul realizará una puesta en escena fascinante, esta misma se llama “Don Quijote vs Bad Bunny”.

El reparto de la obra

La obra de teatro cuenta con los dotes actorales del colombiano Wilderman García quien interpretará a Don Quijote. También contará con la presencia de la actriz venezolana Hillary Bocaranda quien interpretará el papel de Dulcinea y el comediante puertorriqueño Roberto Font, quien personificará a Sancho. La coreografía estará a cargo del coreógrafo Yair Guzmán. La dirección será dirigido por el también colombiano Camilo Bedoya.

¿De qué trata “Don Quijote vs Bad Bunny?

La obra de Teatro for The Soul es polémica, controversial y diferente. De acuerdo a ellos mismo, la obra trata de una historia donde Don Quijote viaja al futuro. Estas son las propias palabras del Conservatorio de Artes Escénicas de Orlando acerca de la obra:

“Don Quijote descubre el último manuscrito de Cide Hamete Benengeli y se teletransporta al año 2023. Nuevamente, encuentra la oportunidad de armarse caballero, pero esta vez dentro de una sociedad totalmente cambiada. Recluta a un Sancho Panza y a una Dulcinea muy fuera de lo normal, quienes lo acompañarán en esta aventura. Don Quijote desafiará en duelo a quien considera es el responsable del caos actual, el rapero puertorriqueño Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny”.

Detalles del evento

El evento cuenta con el patrocinio de una subvención del United Arts of Central Florida y con el apoyo económico del programa de Duke Energy, llamado “Diversity in the Arts”.

Si deseas asistir a esta gran obra de teatro, podrás hacerlos partir de este sábado, 15 de abril del 2023, en el John & Rita Lowndes Shakespeare Center de Orlando, a partir de las 19:30 horas. Los boletos ya se encuentran disponibles para su compra en el siguiente enlace:

https://www.eventbrite.com/e/don-quijote-vs-bad-bunny-tickets-538716935857

Este día se trata del gran evento de estreno, pero también habrá fechas abiertas para funciones escolares desde el próximo lunes, 17 de abril del 2023, hasta el viernes, 21 de abril del 2023. Estas serán desde las 10:00 horas.

De igual manera, el próximo lunes 24 de abril del 2023 habrá una presentación en Osceola Arts, en Kissimmee, Florida, a partir de las 10:00 horas.

Si deseas comprar los boletos, puedes hacerlo directamente desde el siguiente enlace:

https://ci.ovationtix.com/36632/production/1151796

