Los apagones en Puerto Rico continúan, a pesar de las constantes quejas que los boricuas tienen contra LUMA. Así lo informó la empresa en un comunicado a los medios de comunicación y de prensa.

Continúan los apagones en Puerto Rico

LUMA Energy comunicó que los apagones volverían a tener lugar dentro de algunas zonas de Puerto Rico. Advirtió a todos sus usuarios que el servicio eléctrico podría verse afectado debido a “problemas técnicos en el sistema eléctrico”.

A pesar de las innumerables quejas de los clientes, el consorcio que se encarga de distribuir energía eléctrica a toda la isla boricua, no dio más detalles al respecto. En una publicación de Twitter de la compañía, LUMA dijo lo siguiente:

“Debido a problemas técnicos en el sistema eléctrico, los clientes podrían estar experimentando interrupciones de servicio rotativas en estos momentos”.

En apoyo con la AEE

Así mismo recalcó que se encuentra trabajando con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En sus propias palabras, el motivo es:

“Restablecer el servicio lo más rápido y seguro posible”.

Sin dar mayores informes

LUMA no dio mayores informes acerca de la cantidad de clientes afectados ni de los sectores que sufrirán pérdidas por esta falta de electricidad. Esta no es la primera vez que LUMA hace algo parecido, ya que en los últimos meses adquirió la mala costumbre de no dar detalles sobre este tipo de apagones. Al parecer, para LUMA Energy, es más fácil deshacerse de la práctica de ser transparentes y dejar con dudas a todos los usuarios y medios de comunicación y prensa locales acerca de las tareas que realiza para disminuir estas indisponibilidades de servicio.

Muchas personas sin electricidad

De acuerdo al portal PowerOutage.us de Puerto Rico, hay más de diez mil usuarios sin electricidad en la isla.

De igual manera, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE, en español) no dio mayores detalles en sus redes sociales de esta situación. LUMA, en otra publicación de Twitter, expresó:

“Para minimizar el impacto de posibles interrupciones de servicio, exhortamos a nuestros clientes a conservar energía hoy, especialmente durante las horas pico de entre 18:00 y 22:00 horas”.

