CONTROVERSIA: Se reanuda la grabación de “Rust”, con Alec Baldwin

A pesar de que la policía sigue investigando el caso, se reanuda la grabación de la película tipo “western” de “Rust”, donde Alec Baldwin actuará como personaje protagonista. Cabe destacar que el caso en su contra no ha tenido resolución y el famoso actor enfrenta cargos por el homicidio involuntario de la directora de fotografía, Halyna Hutchins.

Se reanuda el rodaje de “Rust” con Alec Baldwin como protagonista de la obra

Después de todo lo sucedido en el set de “Rust”, durante el 2021, la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins y los cargos por homicidio involuntario que tiene el famoso actor, Alec Baldwin, los productores indican que las grabaciones para este proyecto de cine sigue en pie. Cabe destacar que la filmación de la película esto “western”, se interrumpió tras la muerte de Halyna Hutchins, y no continuó hasta ahora, en el 2023. Se rumoreaba que el largometraje quedaría en el olvido, sin embargo, la producción desmintió esto.

Con una mancha de por medio

“Rust” quedó con una mancha después del accidente que provocó el fallecimiento de Halyna, pero esto no interrumpe sus grabaciones, las cuales se harán en el estado de Montana. En estos momentos las autoridades acusan a Alec Baldwin de homicidio involuntario, no obstante, eso no evita que las grabaciones continúen y el famoso actor siga siendo el protagonista de “Rust”.

El cambio de lugar de grabación

Las grabaciones tendrán lugar en los estudios de cine Yellowstone Film Ranch, en el estado de Montana. Así lo anunciaron el miércoles pasado, 22 de febrero del 2023. Cabe destacar que esta obra cinematográfica se estaba grabando en el condado de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, sin embargo, lo sucedido en el 2021 cambió todos los planes de filmación que se tenían. La noticia del regreso a las grabaciones de “Rust” se hizo en un comunicado que se extendió a todos los medios de prensa especializados de Hollywood.

Con un comunicado importante

Los encargados de la producción del filme dijeron, en octubre del año pasado, que el rodaje continuaría en el 2023, solo que no fueron específicos sobre la fecha, el sitio y el reparto de actores con las que contaría el largometraje.

Dentro del comunicado, los fundadores de Yellowstone Film Ranch, pronuncian lo siguiente:

“La dedicación y la pasión de todo el equipo de producción de ‘Rust’ para honrar la visión de Halyna nos ha conmovido profundamente”.

El siguiente viernes, 24 de febrero del 2023, Alec Baldwin comparecerá ante las autoridades por primera vez después de lo sucedido en el set de “Rust” en Nuevo México. Se presentará frente a las autoridades para defenderse de la posible condena por homicidio de alrededor de 18 meses de prisión.

Un regreso controversial

El cambio de set de filmación se anunció semanas después de que se revelara que el director de cine encargado de esta obra será el mismo Joel Souza, y que quien suplantará a Halyna Hutchins como directora de fotografía será Bianca Cline (conocida por “Marcel the Shell With Shoes On”).

El director, Joel Souza, expresó algunas palabras al respecto frente a los medios de comunicación y prensa:

“Han demostrado una amistad inquebrantable (los fundadores de Yellowstone Ranch) con su apoyo para honrar a Halyna. Significa mucho para mí y para todo nuestro equipo”.

Además de esta impactante noticia, los productores hicieron pública la información sobre la postura de Matthew Hutchins, viudo de Halyna Hutchins. El viudo será productor ejecutivo de esta segunda parte de la película, y él se encargará de realizar un documental sobre la historia de la fallecida directora de fotografía.

Detalles del set de filmación

Cabe recalcar que Yellowston Film Ranch abrió sus puertas durante el 2020. Desde entonces albergó famosas películas como son las siguientes:

“ Murder at Yellowstone City “, del 2022

“ The Old Way ” del 2023

Grabar dentro del estado de Montana y en este set de filmación es una decisión estratégica por parte de los productores, ya que, al igual que Nuevo México, Montana promueve el arte del cine. Este estado incentiva el desarrollo de estos proyectos con una financiación del veinte al treinta porciento de sus costos totales de producción.

