DeSantis anuncia presupuesto para el Framework for Freedom

El gobernador Ron DeSantis anuncia presupuesto de $114.8 mil millones para el Framework for Freedom, entre otros productos que estarán libres de impuestos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anuncia un presupuesto de $114.8 mil millones para el Framework for Freedom. Además, dio a conocer su plan para el nuevo año fiscal.

Ponte al día: Oficial de migración de EE.UU. atenta contra los derechos de tres jóvenes mexicanas

DeSantis criticó la inflación, las interrupciones en la cadena de suministro y los altos costos de la energía, sin embargo, afirmó que Florida está más fuerte que nunca. Específicamente en su tasa de desempleo a comparación con el resto de Estados Unidos.

De acuerdo con DeSantis, las cosas en Florida van bien y los ingresos se están agitando, resultando en que el estado tenga que revisar estimaciones presupuestarias por un mayor rendimiento económico.

“Incluso siendo conservador, probablemente esté buscando otros $1 mil millones, $1.5 mil millones. Y no solo para las personas que se mudan aquí, todas las personas que visitan aquí. Hemos sido muy fuertes en infraestructura históricamente en Florida, no solo conmigo”.

Informó DeSantis.

El gobernador prometió mantener permanente la exclusión del impuesto sobre las ventas en productos de cuidado infantil. Desde alimento para bebés, ropa para bebés, pañales, cunas y cochecitos.

The Framework for Freedom budget abolishes sales tax for:

– Baby necessities including diapers, wipes, clothes, strollers and cribs

– Over-the-counter pet medications

– Gas stoves pic.twitter.com/WhJtN8jNNR

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 1, 2023