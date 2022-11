DeSantis anuncia que Ladapo continuará como cirujano general de Florida

El gobernador Ron DeSantis anuncia que el Dr. Joseph Ladapo continuará como cirujano general de Florida.

El gobernador Ron DeSantis anunció el lunes que el controvertido Cirujano General del estado, Joseph Ladapo, permanecerá en el cargo mientras DeSantis entra en su segundo mandato.

“El Dr. Ladapo ha hecho un gran trabajo como @FLSurgeonGen”, tuiteó DeSantis. “Sus principios basados en la evidencia sirven como contrapeso a las posiciones cada vez más políticas del establecimiento médico atrincherado, especialmente en las escuelas, las máscaras y las inyecciones de ARNm. Feliz de anunciar que volverá para nuestro 2º mandato!”.

