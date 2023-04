DeSantis: “Podríamos tener una nueva prisión en Reedy Creek…”

Reedy Creek es una ciudad que se encuentra en el condado de Orange, Florida, y el hogar de Walt Disney World, uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Sin embargo, la tranquilidad de esta pequeña ciudad podría verse amenazada en caso de que el Gobernado decida construir una prisión estatal en los terrenos disponibles de Walt Disney World, como ha sugerido.

El Gobernador Ron DeSantis ofreció una conferencia de prensa con la actualización sobre la respuesta de Florida a Disney.

Durante la conferencia DeSantis anunció los planes para revocar los cambios realizados por la antigua junta del Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek y aumentar la supervisión estatal de los juegos del parque temático. Además, aseguró que la junta será cuidadosamente seleccionada para reemplazar a los exlíderes de Reedy Creek.

Entre los planes a futuro están el evaluar cómo se pueden usar los terrenos no desarrollados de Disney, lo que sugiere la posibilidad de un parque estatal, viviendas para la fuerza laboral o una prisión.

Esta última propuesta ha generado mucha controversia entre los residentes locales.

En febrero, los legisladores aprobaron un proyecto de ley respaldado por DeSantis que le quitó el control a Disney y le otorgaba el poder de nombrar una Junta de Supervisores de cinco miembros para el distrito. El proyecto de ley también cambió el nombre del distrito a Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central.

Las tensiones entre Disney Co. y el Gobernador de Florida incrementaron, después de las revelaciones de que la antigua junta de Reedy Creek entregó la mayor parte de sus poderes a Disney antes de que DeSantis pudiera sentarse en su junta.

En un comunicado de prensa el lunes, DeSantis dijo que las “tácticas turbias” de la junta anterior están “plagadas de deficiencias legales”, incluida la falta de notificación requerida a los propietarios.

