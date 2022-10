DeSantis, ¿en concierto? Luke Bryan defiende su postura

‘Fue por una buena causa’, la estrella de country Luke Bryan defiende su postura de invitar a Ron DeSantis al escenario durante su concierto.

La estrella de country Luke Bryan defiende su postura de invitar al gobernador republicano de Florida Ron DeSantis al escenario durante su show. El cantante alega que fue por una ‘buena causa’.

Continúa leyendo: El enfrentamiento entre DeSantis y Crist, ¿quién promete más?

Un video muestra que el republicano subió al escenario, le dio la mano a Bryan y este lo abraza por la espalda mientras ambos se reían. Fue el mismo gobernador del estado del Sol quien compartió los videos y fotografías.

Posteriormente el gobernador DeSantis arrojó gorras a la multitud. Luke Bryan, juez del programa American Idol, recibió una respuesta bastante negativa por parte de sus fans y el Partido Demócrata.

Los demócratas lo criticaron por asociarse con el controversial político republicano y sus fans dijeron que nunca debió subirlo al escenario, ya que mostraba sus ‘verdaderos colores’. Sin embargo, Bryan respondió que la presencia de DeSantis en el show era únicamente para recaudar fondos para las víctimas del huracán Ian, él no quería verse envuelto en una farándula política.

Cansado de las críticas, Bryan decidió relatar su parte de la historia.

“Por lo general, no respondo a las cosas cuando me agotan en una plataforma social, pero este es el trato”.

Escribió el cantante en Twitter.

“Entiendo que el gobernador DeSantis es una figura muy polarizada. Pero crecí en un país donde si un gobernador te pregunta si puede venir y crear conciencia para ayudar a las víctimas de un desastre natural, tú ayudas”.

Añadió.

“En general, me he mantenido al margen de la política a lo largo de mi carrera. Sabía que la gente hablaría sobre esto, pero para mí la pieza más importante era si voy a volver allí unas semanas después de que una gran parte de la gente se haya visto afectada por un desastre natural en un estado donde la gente ha sido buena conmigo. esto se sintió bien. Genere conciencia, diviértase un poco entre los fanáticos universitarios de GA y FL antes del juego y haga lo que amo en el escenario”.

Concluyó Bryan, quien planeaba tocar con anterioridad en Florida pero el huracán Ian lo detuvo.

El cantante de country dijo que esta era su última declaración al respecto y no volvería a tocar el tema.

“Vamos a divertirnos un poco y vamos a recaudar algo de dinero esta noche para el gran estado de Florida”.

Dijo Bryan a sus fans en el concierto de Jacksonville, justo antes de subir a DeSantis al escenario.

El cantante explicó cómo distribuirían las ganancias del concierto a las víctimas del huracán Ian, que han incrementado con el tiempo en el estado.

Thanks for letting me crash the party last night, @lukebryan ! pic.twitter.com/GCuTELFOM9

“Gracias por dejarme colarme en la fiesta anoche. @lukebryan!”.

Expresó DeSantis desde su cuenta de Twitter.

A pesar de las ‘aclaración’, el club de fans del intérprete country está muy decepcionado y dicen que ahora ven al cantante ‘como es en realidad’.

Well I think you just Tanked your career I’ll never listen to you again and I used to like you. #PoorLukeBryan

— Diane💙 (@Di2765) October 30, 2022