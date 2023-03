DeSantis es invitado a Ucrania por el Ministro de Relaciones Exteriores

Comparte en:

Ucrania ha invitado al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a visitar el país, tras las polémicas declaraciones del republicano al calificar los ataques rusos como una “disputa”.



Se considera a DeSantis el principal competidor del expresidente estadounidense Donald Trump para presidir el Partido Republicano en 2024.



En este sentido, el republicano se ha situado cerca de las tesis de Trump, con quien comparte que proteger a Ucrania no es una “prioridad para Estados Unidos”.



Con este comentario, se dejó ver que de ser presidente, la ayuda al país en conflicto podía terminar.



Pues el principal candidato a la nominación republicana, se opuso al apoyo de Estados Unidos a Kiev y criticó el manejo de la administración de Biden durante la guerra.



El gobernador de Florida, subrayó que:



“Si bien EE.UU. tiene muchos intereses nacionales, como asegurar nuestras fronteras, abordar la crisis de preparación en nuestro Ejército, lograr la seguridad y la independencia energética y controlar el poder económico, cultural y militar del Partido Comunista Chino, enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no lo es”, afirmó.

DeSantis y Trump comparten ideas





Cuando a Trump se le preguntó si el respaldo de Estados Unidos a Kiev era vital para Washington, dijo: “No, lo es para Europa. Pero no para Estados Unidos”.



Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, criticó los comentarios de DeSantis.



“Estamos seguros de que, como ex oficial militar desplegado en una zona de combate, el gobernador Ron DeSantis conoce la diferencia entre una ‘disputa’ y una guerra”, dijo Nikolenko.



No tardó en hacer pública su invitación mediante Twitter y dejó la puerta abierta para que el republicano vaya y conozca las condiciones actuales del país invadido por Rusia.



“Lo invitamos a visitar Ucrania para obtener una comprensión más profunda de la invasión a gran escala de Rusia y las amenazas que representa para los intereses de EE.UU.”



En la carrera presidencial del partido republicano, una reciente encuesta de la cadena CNN otorga a DeSantis un 39 % de intención de voto frente a un 37 % de Trump.



El expresidente, podría ser su fuerte rival por la candidatura republicana en caso de que el gobernador de Florida concrete finalmente sus aspiraciones a la Casa Blanca.





DeSantis podría estar malentendiendo, asevera Lindsey Graham





Mientras estudiaba derecho en Harvard, DeSantis fue comisionado como oficial en la Marina de los EE. UU. y fue asignado a el Cuerpo del Abogado General del Juez (JAG).



Como oficial de JAG trabajó con detenidos en la Bahía de Guantánamo, así como una asignación como asesor legal para los Navy Seals de élite de EE. UU. desplegados en Irak.



Muchos republicanos, incluidos los principales líderes en el Senado, dicen que defender a Ucrania es lo mejor para Estados Unidos.



Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, dijo que los comentarios del gobernador de Florida, indicaban un “malentendido de la situación”.



“Este no es un conflicto territorial, es una guerra de agresión. Decir que no importa es decir que los crímenes de guerra no importan”, dijo Graham.



En cuanto a la Cámara de Representantes, su líder, el republicano Kevin McCarthy, ha apoyado a Ucrania.



Sin embargo, recientemente advirtió que “no puede haber un cheque en blanco” para el país dada la magnitud de la deuda que ostenta Estados Unidos.



Dentro del Congreso, miembros de ambos partidos votaron a favor del apoyo occidental a Ucrania y aprobaron más de $ 112.000 millones en 2022.

Ucrania le importa al mundo



Lloyd Austin, secretario de Defensa de EE.UU., dijo el pasado miércoles que espera que el apoyo bipartidista continúe.



“Ucrania importa. No solo le importa a Ucrania o Estados Unidos, le importa al mundo. Se trata de un orden internacional basado en reglas”, aseveró Austin.



Nuestro país es claramente el mayor contribuyente a Ucrania en términos de dinero que se gasta.

Sus gastos se designan a drones, tanques, misiles y otros sistemas de municiones, así como entrenamiento, logística y por supuesto, apoyo de inteligencia.



En temas humanitarios, se ha llevado asistencia alimentaria, agua potable, medicamentos y otros artículos de primera necesidad para los ucranianos afectados.



A decir de la ayuda financiera, esta mantiene al gobierno de Ucrania en funcionamiento a través del pago de funcionarios, médicos y enfermeras, así como docentes.