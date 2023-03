Presidente de México dice que fentanilo es problema de Estados Unidos. DeSantis habla del fentanilo como arma destructiva y culpa a Biden de la crisis fronteriza.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó el jueves 9 de marzo que su país no produce ni consume fentanilo.

Estas declaraciones forman parte de la visita a México de Liz Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, para hablar de la crisis del fentanilo.

El presidente mexicano declaró que la epidemia de opioides sintéticos en gran medida es un problema estadounidense. Añadió que Estados Unidos debería utilizar los valores familiares para luchar contra la adicción a las drogas.

Al fentanilo se le atribuyen unas 70.000 muertes anuales por consumo de opioides en Estados Unidos.

La visita, las declaraciones del presidente de México y el alza de muertes por sobredosis se produce en medio de los llamamientos de algunos republicanos. Estos van dirigidos a utilizar el ejército de Estados Unidos para atacar laboratorios de drogas en México.

“El presidente está mintiendo”, dijo el analista de seguridad mexicano David Saucedo. “Los cárteles mexicanos, sobre todo el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) y el Cártel de Sinaloa, han aprendido a fabricarlo”.

Las bases de Saucedo son que el ejército mexicano anunció la incautación de más de medio millón de pastillas de fentanilo. Se denominó el mayor laboratorio de drogas sintéticas descubierto hasta la fecha.

El ejército dijo que el laboratorio al aire libre fue descubierto en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la fiscal general, Ashley Moody, lanzaron lo que parece un ataque coordinado el día de ayer, 20 de julio 2022.

Esto fue sobre el tema del flujo ilegal de versiones falsificadas del opioide altamente adictivo Fentanilo.

Ellos consideran que su origen proviene de “la crisis fronteriza de Biden”, lo que ha logrado un aumento en el flujo de la peligrosa droga.

Moody apareció en un medio de noticias conservador, conocido como NewsMax. Esto fue para pedir que la administración de Biden categorice las formas ilegales de fentanilo como un “arma de destrucción masiva”.

Pero si, el fentanilo es un arma destructiva.

Basándose en el daño que está causando a los floridanos, ya que se están volviendo adictos a la droga. En algunos casos, perdiendo la vida.

El consumo de drogas y sobredosis suponen una carga para las personas, familias, comunidades, el sistema sanitario y la economía.

La sobredosis por drogas se ha convertido en la principal causa de muerte, aumentando un 56,5% entre 2013 y 2019. Hubo más de 70,000 muertes confirmadas por sobredosis 2019, y de ellas, más del 70% involucraron un opioide.

Aquellos que toman una alta dosis diaria de analgésicos recetados (metadona, oxicodona e hidrocodona) son vulnerables a la sobredosis y al abuso de opioides recetados.

El aumento de las muertes por sobredosis se asocia con el aumento de los informes de maltrato infantil, a los servicios de protección infantil y en las colocaciones de cuidado de crianza.

Un informe de 2017 estimó el coste total de la epidemia de opioides en Estados Unidos entre 293,900 millones de dólares y 622,100 millones de dólares en 2015.

El gobernador DeSantis también ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo de Florida para solicitar que un gran jurado estatal examine las redes internacionales de contrabando de personas que llegan a Florida.

El pasado junio, Ron DeSantis firmó el proyecto de ley SB1808, que introduce una serie de medidas para abordar cuestiones relacionadas con la crisis fronteriza.

Además de las medidas de control del SB1808, el gobernador anunció otras dos iniciativas que, según él, protegerán a los floridanos del efecto de la crisis fronteriza que atribuye a los fallos de la Administración de Biden.

DeSantis publicó un video que describe cómo él ve la crisis de la frontera sur como un problema causado por el presidente Biden.

Biden's Border Crisis constitutes a catastrophic failure of leadership. While Washington does nothing to stop the flow of illegal immigration into our states, Florida has passed concrete laws to defend our state against the consequences of Biden's dereliction of duty.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 20 de julio de 2022