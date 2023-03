DeSantis: no sé lo que implica pagar por silencio a una estrella porno

Comparte en:

Este lunes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo estar al margen del “circo fabricado” que representa el caso contra el expresidente Trump y el soborno a una actriz porno.



Refiriéndose al supuesto pago de dinero para garantizar el silencio de la actriz porno, Stormy Daniels.



DeSantis, quien podría postularse para representar a los republicanos en la contienda de 2024, es sin duda el rival más fuerte su antiguo mentor, Donald Trump.



Durante una rueda de prensa, el republicano fue tajante al decir que se está tratando de hacer “un espectáculo político” en este caso que involucra al también empresario hotelero.



Y recordó que el mismo Trump ha advertido a sus seguidores que este martes será detenido, convocándoles a manifestarse para impedirlo.



Al calor de la conversación, DeSantis no titubeó en denunciar al encargado de la investigación; el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg.



Pese a querer dejar en claro que no le interesa tocar el tema del “circo”, sus declaraciones respecto al tema no fueron precisamente herméticas.

“No sé lo que implica pagar dinero a una estrella porno para garantizar el silencio sobre algún tipo de supuesta aventura”, exclamó.

“Pero de lo que puedo hablar es que si tienes un fiscal que ignora los delitos que ocurren todos los días en su jurisdicción, y elige volver hace muchos, muchos años, para tratar de usar algo sobre los pagos secretos de estrellas porno, ese es un ejemplo de perseguir una agenda política y armar la oficina”, continuó DeSantis.

“Y creo que eso es fundamentalmente incorrecto”, remató.



El gobernador floridano recordó los rumores que hablan de que el fiscal Bragg había salido beneficiado económicamente.



El monto, nada menos que 1 millón de dólares por parte de un comité de acción política que obtuvo fondos del multimillonario George Soros, demócrata y donante.

Respecto a su injerencia en caso de que Trump debiera ser extraditado a Nueva York desde su actual residencia en Palm Beach, Florida, dijo no estar al tanto.



Y subrayó que hay otros fiscales financiados por Soros, pero no añadió más detalles.







La intervención de Biden y el silencio de DeSantis en el caso de Trump y la estrella porno





En días pasados, Trump acusó a Joe Biden, de estar implicado en la investigación por el supuesto pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels.



Monto con el que presuntamente pagó el silencio de la actriz con quien sostuvo relaciones sexuales durante su campaña electoral en 2017.



El pasado fin de semana, The New York Times informó que se espera la votación donde el gran jurado decidirá si se imputará o no a Trump.



Por su parte, Jason Miller, asesor de la campaña presidencial de Trump para 2024, desaprobó el “silencio de radio” de DeSantis.



Y comparó la falta de respuesta del floridano con la denuncia directa del exvicepresidente Mike Pence, otro posible rival de Trump en la campaña de 2024.

“Muchos estadounidenses están desconcertados por la acusación sin precedentes de un expresidente, pero también por el hecho de que el fiscal de distrito de Manhattan, en medio de una ola de crímenes en la ciudad de Nueva York, dice que acusar al expresidente es su máxima prioridad. “, dijo Pence el sábado pasado.

“Te dice todo lo que necesitas saber sobre la izquierda liberal en este país”, concluyó.



¿Qué pasará si arrestan a Trump?





En 2016, la actriz de cine porno Stormy Daniels, contactó a diversos medios de comunicación y ofreció vender los detalles de un affair que tuvo con Trump en 2006.



Al enterarse, el equipo de Trump alertó al empresario y su abogado, Michael Cohen, pagó 130 000 dólares a Daniels para mantener silencio.



Sorpresivamente esto no es ilegal, pues cuando Trump reembolsó a Cohen, lo hizo por “honorarios legales”.



Esto, según los fiscales, equivale a una falsificación de registros comerciales por parte de Trump, lo que al es un delito menor en Nueva York.

Incluso los defensores del enjuiciamiento admiten que este no es un caso claro. Y los intentos anteriores de acusar a los políticos en situaciones similares, han fracasado.



“Va a ser difícil”, dijo Catherine Christian, exfiscal financiera del fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York.



Sin embargo, de concretarse el arresto, sería el primer expresidente en enfrentar cargos criminales.