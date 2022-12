Trump arremete contra sondeos de las primarias de 2024

Trump arremete contra las encuestas/sondeos que muestran a Ron DeSantis con una gran ventaja en las primarias del Partido Republicano de 2024.

El expresidente Donald Trump arremetió este jueves 15 de diciembre contra las encuestas que muestran que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, le supera en un cara a cara por la nominación presidencial republicana de 2024.

“Acaban de salir grandes encuestas sobre mí frente a varios otros, incluido Biden. Pero todavía tengo que aguantar las mismas “cosas” de siempre de The Wall Street Journal.

Que ha perdido una cantidad incalculable de influencia a lo largo de los años.

Así como Fox News, cuyas encuestas sobre mí han estado seriamente EQUIVOCADAS desde el día en que bajé por la escalera mecánica de la Torre Trump.”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

DeSantis aventajó a Trump 52% a 38% en la encuesta del Wall Street Journal, que fue publicada el miércoles 14 de diciembre.

Fox News informó sobre la encuesta del Wall Street Journal y una encuesta de USA Today / Universidad de Suffolk que mostró DeSantis arriba 56% a 33% sobre Trump en una prueba de uno-a-uno.

DeSantis, que no se espera que anuncie si se presentará hasta después de la sesión legislativa de Florida en primavera o verano, ha surgido rápidamente como la principal alternativa a Trump entre los votantes de las primarias del Partido Republicano.

Ganó la reelección el mes pasado por casi 20 puntos sobre el exgobernador demócrata Charlie Crist. Es claramente el rival por el que Trump está más preocupado.

Los aliados de Trump advierten que falta más de un año para las primarias. Señalando que otras encuestas muestran a Trump en una posición mucho más fuerte y que todas las encuestas son instantáneas en el tiempo.

Los activistas conservadores de Colorado han vuelto a situar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, una estrella emergente en los círculos republicanos este fin de semana del 4 de junio. Esto por encima del expresidente Donald Trump en sus preferencias para la candidatura presidencial de su partido en 2024.

¿Consideras que Trump está perdiendo su poder sobre el partido republicano?, DeSantis obtuvo el 71% de los votos frente al 67% del expresidente en la encuesta.

La encuesta se realizó durante la Cumbre Conservadora del Oeste celebrada en junio en Denver.

