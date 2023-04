Si vas a asistir al Desfile y Festival Puertorriqueño, esto es lo que debes saber

Este año se llevó a cabo un torneo de golf el 12 de abril en honor de Mike Moreno quien fuera presidente del desfile en la Florida.

El miércoles 19 de abril se realizará la Cumbre de reactivación económica de 8 am a 12 pm en el DoubleTree by Hilton Hotel at SeaWorld en el Palms Conference Center – Diamond Room localizado en el 10100 International Drive Orlando, Actividad abierta al público.

El 20 de abril se presenta la cena anual de entrega de premios y becas. Este año honramos y dedicamos el desfile al icónico y orgulloso centro de la cultura afropuertorriqueña, la Ciudad de Loíza, Capital de la Tradición Cultural.

