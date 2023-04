Después de 38 años, nominan a Running Up That Hill de Kate Bush

Comparte en:

Nunca es tarde para el éxito. Así lo demuestra una canción de Kate Bush que debió esperar 38 años para saltar a la fama internacional y conquistar a los melómanos.

Fue la serie de ciencia ficción producida por Netflix, Stranger Things, la que llevó a Running Up That Hill de Kate Bush a resurgir en los primeros sitios de popularidad.

Una canción genuinamente vintage, utilizada en la banda sonora de un producto en el hype, resultó en un sorprendente acierto para la cantante y la producción.

Si bien su paso por las radiodifusoras no fue tan malo durante su lanzamiento en 1985, sin duda no fue nada en comparación con el hito global en que se convirtió el año pasado.

Primero, acompañando a las memorables escenas de Max (Sadie Sink), cuando la adolescente reproducía la pista en sus Walkman para alejar a Vecna.

Después, cuando llegó hasta la plataforma de videos Tik Tok, convirtiéndose en música de fondo para los clips más virales del momento.

Ahora, una sorprendida Bush en sus seis décadas de vida, resurge como ícono pop en los premios Ivor Novello.

Así, Running Up That Hill, ha sido preseleccionada en la categoría “canción más interpretada”, que celebra a las composiciones más sobresalientes.

De resultar vencedora, esta sería la primera vez que la canción gane el premio en 38 años.

Tan solo en 2022, Running Up That Hill llegó a ser número uno en las listas de reproducción en el Reino Unido y se colocó en el top 10 de las listas en EE.UU.

La reñida contienda, presenta igualmente a exponentes como Harry Styles, Glass Animals y Ed Sheeran.

Para la intérprete de 64 años, Kate Bush, el renacimiento de las listas es “especial y loco”.

Kate Bush is in the Running for Ivor Novello music prize https://t.co/2xhYL3zaLC — BBC News (UK) (@BBCNews) April 18, 2023

Como dato interesante, no es la primera vez que esta misma pieza llega a los Ivor Novello.

En 1986, estuvo nominada como mejor canción contemporánea.

Sin embargo, aquella vez fue superada por la canción We Don’t Need Another Hero de Tina Turner.

Por su parte, Bush ganó antes dos Ivor Novellos: Mejor letra por The Man With The Child In His Eyes en 1979 y mejor canción por Don’t Give Up, a dúo con Peter Gabriel, en 1987.

Running Up That Hill, en los Record Guinness a casi cuatro décadas de su lanzamiento

Luego de su aparición en Stranger Things, Kate Bush irrumpió con éxito no solo en las listas de popularidad, sino en los mundialmente famosos Guinness World Record.

Contemporáneos de la cantante, bailaron el éxito apenas unos meses en las discotecas durante la década de los 80.

Ahora, sus hijos y nietos comparten videos en redes sociales con Running Up That Hill de fondo. Y parece que la euforia tendrá un revival con esta nominación.

Por lo pronto, la canción y su intérprete ya ostentan tres Guinness World Records como:

Artista femenina de mayor en alcanzar el N.1 (Kate Bush tiene más de 60 años)

Tiempo más largo de una canción en alcanzar el N.1 en Reino Unido (De 1985 a 2022)

Brecha más larga entre los N.1: logró el Top 1 con ‘Wuthering Heights’ en 1978