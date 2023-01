Hoy es el Día Nacional de Florida

Comparte en:

El Día Nacional de Florida, celebrado el 25 de enero, es decir, hoy, rinde homenaje al 27º estado que se unió a Estados Unidos.

Cada año, los floridanos y quienes aman el Estado del Sol se reúnen para celebrar el Día Nacional de Florida.

Siempre se celebra el 25 de enero, y justo este 2023 se celebra el 62.º Día Nacional de Florida. El día se proclamó en 1961 para reconocer todo lo que hace que Florida sea única, también porque fue la fecha en la que Florida se convirtió en estado, pero en el año de 1845.

Pero si, a Florida lo destacan varias cosas, desde sus hermosas playas y vibrante cultura hasta su diversa población y próspera economía.

En 1513, el explorador español Juan Ponce de León llegó a Florida e hizo registros textuales, llamó a la península “La Pascua Florida”. El nombre de “Pascua Florida”, que significa “Fiesta de las Flores” en español, se le dio por el vasto y floreciente paisaje de la región.

También conocido como el Estado del Sol, Florida es famoso por su clima cálido y soleado y sus bellos paisajes. Alberga la ciudad establecida más antigua del país.

La primera región donde se asentaron los europeos en Estados Unidos fue Florida.

Florida fue explorada por primera vez por los europeos en el siglo XVI, pero no fue hasta principios del siglo XIX cuando los colonos estadounidenses empezaron a instalarse en el territorio.

Florida la ciudad más antigua del país

Desde la ciudad europea más antigua establecida en Estados Unidos hasta la arquitectura de estilo español de San Agustín. Pasando por la rica historia militar de Panhandle, Florida es un destino que emociona y educa a sus visitantes.

Las calles de San Agustín y su arquitectura colonial tienen más de 400 años de historia e historias que contar. Durante el siglo XVI, la zona se pobló también con asentamientos franceses y españoles.

Florida cuenta con más de 20 millones de personas y es el tercer estado más poblado de América.

Florida recibe el apodo de Estado del Sol por su clima cálido y templado y su belleza natural. Alberga algunos de los parques temáticos más conocidos del mundo, como Disney World, Universal Studios y SeaWorld, que visitan millones de turistas al año.

Florida también estuvo bajo el dominio de Gran Bretaña durante el siglo XVIII y, tras su independencia, se convirtió en territorio de Estados Unidos en 1821.

Finalmente, en 1845, Florida fue admitida en la unión como el 27º estado de Estados Unidos. Celebramos este día cada año para recordar su historia y honrar las diversas luchas que soportó.