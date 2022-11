Adriana Barraza interpreta a Minou Arias en Diario de un Gigoló, próxima a transmitirse por Telemundo

Redes sociales

La miniserie Diario de un Gigoló inicia su transmisión en Estados Unidos el 12 de noviembre. Los episodios se transmitirán durante cuatro sábados por dos horas, en 9:00 pm y 8:00 pm centro, por el canal y la aplicación Telemundo.

La Primera Actriz Adriana Barraza, le da vida a Minou Arias en la miniserie Diario de un Gigoló de una forma extraordinaria. Su interpretación del personaje, que dista mucho del resto de papeles a lo largo de su carrera, le da sentido a toda la trama y nos brinda una perspectiva compleja sobre el significado del amor con una frase “ lapidaria” de acuerdo a Adriana Barraza. Esta frase es la que nos dice todo sobre la trama y los diferentes giros en la historia.

Mi mamá decía “ojalá te enamores”, cuando quería maldecir a alguien – Minou Arias, Diario de un Gigoló.

La miniserie es una producción de Telemundo Streaming Studios y Underground producciones para Netflix y Telemundo. Durante cuatro emisiones la historia de Emmanuel, encarnado por el actor español Jesús Castro, dará diferentes giros. Desde ser un huérfano que se convierte en delincuente, ser rescatado por Minou, una madam que lo acoge como su hijo para convertirlo en un Gigoló de mucho nivel, hasta convertirse en un sospechoso de asesinato.

Minou Arias es un personaje clave, polémico, con una profesión ilegal y cuestionable. Ludópata, adicta al póker usa como fachada su respetable galería de arte que le sirve para codearse con los más poderosos, pero sobretodo con sus esposas. En entrevista con La Prensa, Adriana Barraza nos cuenta sobre los retos de participar en la miniserie y lo que más disfrutó de la producción.

¿Cuál fue el reto más grande de interpretar a Minou Arias en Diario de un Gigoló?

Comprenderla. Usualmente ese el primer reto que tengo, tratar de entender al personaje para hacer una interpretación más de persona que de personaje.

Tratar de comprender a esta mujer con un profesión cuestionable, porque está fuera de la ley, al mismo tiempo es una buena madre capaz de sacrificar todo por su hija y a la vez, una mujer con conductas que pueden ser muy censurables.

Hacer un personaje complejo para un actor siempre es una delicia y un reto. Ese fue el primero mi querida.

Hay una frase que dice Minou sobre el amor “mi mama decía ojalá te enamores” cuando quería maldecir a alguien ¿coincides, si, no y por qué?

¿Qué fuerte verdad? Sí para el mundo de Minou por supuesto. En el mundo de los Gigolós, de placer, que tienen una recompensa monetaria pues no te puedes enamorar.

El personaje de Minou es una mujer sumamente decepcionada de la vida en el aspecto amoroso indudablemente. Los hombres no le respondieron de la manera que ella hubiera querido y cuando ella se enamoró no le fue bien.

Esa frase que ella le dice a Emmanuel, el Gigoló que es el protagonista, cuando yo la leí me pareció una frase lapidaria “Mi mamá decía “ojalá que te enamores, cuando quería maldecir a alguien” osea que enamorarse es una maldición. Pues para ciertas personas sí lo es.

Para mi no, para Adriana Barraza no por supuesto porque creo que enamorarse o el amor no solo para una persona, para tu vida, para la profesión, los animales, tu familia, es esencial y creo que es lo que te mantiene joven, te alimenta y te mantiene sano.

Dejando a un lado lo polémico del trabajo de Minou ¿qué puedes destacar o rescatar del personaje?

Fíjate que rescato cosas que me gustaron mucho. Su fortaleza que le hace venir de muy abajo de ser del mundo de la prostitución, de ser una mujer de bajos recursos y por las razones equivocadas si tu quieres, el haberse educado a ella misma y reconocido que por medio de la educación, del conocimiento del arte, de saber de la estética saber ¿qué es la belleza en la vida? en el sentido del arte, de las personas, haber escalado hasta donde ella escala sabiendo qué hacer y cómo, eso me parece rescatable.

La madre que es, porque obviamente lo que le enseña a su hija puede ser muy cuestionable pero el acto principal que ella tiene para salvar a su hija, es maravilloso. Es la razón por la que podrán ver que Minou tiene una transición física hasta quedarse sin nada, literalmente sin nada.

Cuando yo estaba haciendo el personaje quería que se despojara de todo lo superfluo ¡de todo!, incluso del pelo para dejarla sin nada. Porque ella es lo suficientemente fuerte para salir VIVA de cualquier situación. Es un personaje que me encanta y me encantó haberlo hecho.

He leído notas en las que declara que afortunadamente no la han encasillado en personajes y que Minou es diferente a los que ha interpretado en el pasado ¿por qué es diferente?

Mira visualmente mis personajes no son glamurosos y con Minou ¡fue un placer! como jugar a las princesas con el vestuario, la joyería y lo que conformaba la estética de este personaje. Es un personaje sumamente educado dueña de una galería de arte, es un personaje que tocaba el mundo de los Gigoló, una mujer que tiene actos terriblemente innobles que lleva a los jóvenes a que sean Gigolós y a tener este negocio y vivir de ellos. Sin embargo esta mujer es fuerte y potente que al final termina despojada, pero más que nada es por ser glamorosa.

Realmente no es común que mis personaje sean glamourosos y la verdad me divertí muchísimo, me encantó ser glamourosa ojalá me inviten a hacer mas de esos.

La cereza del pastel en la producción Diario de un Gigoló, para Adriana Barraza fue trabajar con su hija

¿Qué fue lo que más disfrutó de rodar Diario de un Gigoló?

A mi me encanta actuar empezando por eso. Hacer personajes diferentes es todavía más placentero. Tener una producción con Telemundo, que siempre que trabajo con ellos trabajo muy contenta y he hecho cosas que me dejan con tanta satisfacción; Bass, la empresa Underground a quien conozco hace veinte años porque es una empresa Argentina, yo vivo allá, mi esposo es Argentino y mi casa está allá.

Haber trabajado en el área de acento neutro con mi hija. Mi hija Carolina Valsagna fue quien nos puso el acento neutro a todos nosotros en Argentina, ¡es extraordinaria! incluso a mi me enseñó a aplicar el acento neutro, porque tengo acento mexicano, entonces había momentos en que tenía que ser más neutro.

Esta serie para mi tuvo muchas cerezas, muchas cosas deliciosas y si te puedo decir que mi super cereza del pastel fue haber trabajado con mi hija. Es un proyecto en el que no fuimos actrices las dos, pero yo estuve bajo sus alitas, bajo las alas de mi hija ¡fíjate que cosa linda! estar bajo las alas de mi hija, bajo su cuidado. Compartimos muchísimo y hacía mucho que no podíamos compartir una producción juntas.

El acento neutro y su complejidad durante la grabación de la miniserie Diario de un Gigoló

He leído su opinión sobre el acento neutro ¿fue complicado llegar a ese punto?

No, porque el acento mexicano en ciertas áreas (no es el único) está cercano al acento neutro, pero yo tenía que trabajar en mi melodía. Sobretodo en la melodía para actuar en donde usualmente uno tiene que matizar y utilizas mucho la melodía del acento de nacimiento entonces había ocasiones en las que llegaba mi hija y me decía “no mami, no, es ahí, acá, es así, es asa” y yo decía “ah, ok” entonces lo tenía que repetir.

Entonces no me costó pero sí estaba muy atenta y desde entonces, por el aprendizaje que me dejó mi hija, estaba más enfocada en conservar un acento neutro y no hacerlo con un acento mexicano.

La también maestra de actuación Adriana Barraza, cuenta con una trayectoria extraordinaria. Es una de las actrices mexicanas más importantes de las últimas décadas, nominada al Oscar en el 2006 como Mejor Actriz de Reparto por Babel.

Condecorada con la Cruz de Plata al mérito artístico por el GIFF y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM que reconoce a figuras destacadas de la cinematografía mundial.

La miniserie Diario de un Gigoló se estrenó el pasado 7 de septiembre en Netflix y desde entonces se ha mantenido en el top 10 de producciones favoritas de la plataforma de Streaming. Todo un éxito a nivel mundial posicionándose en el lugar #6 en USA, #2 en Argentina y #1 en Turquía.

No se pierdan de la magistral actuación de Adriana Barraza como Minou Arias en el Diario de un Gigoló, próxima a estrenarse por Telemundo.