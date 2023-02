Diversidad, inclusión y mucha adrenalina en histórica carrera Daytona 500

No solo carreras, choques y emoción se vivió durante las 500 Millas de Daytona 2023, la carrera más prestigiosa del deporte de autos de la Serie de Copa Nacional de NASCAR.

También hay inclusión y diversidad que se demostró en la pista al surgir un equipo ganador propiedad de una mujer y un afroamericano.

Otra acción de diversidad es la presentación de la próxima generación de pilotos que participarán en el Programa de Desarrollo de Pilotos Drive for Diversity de NASCAR donde varios hispanos están incluidos.

De este programa han surgido talentos como el mexicano Daniel Suaìrez y Kyle Larson.

También celebridades como Michael Jordan y Pitbull que son co dueños de equipos de carros y otros como Derek Jeter, Pete Davidson, Larry Fitzgerald, Tiffany Haddish y Charlotte Flair disfrutaron de la experiencia.

“NASCAR es una experiencia única. Superó todas mis expectativas”, dijo Nicolas Arciniegas estudiante de Periodismo Deportivo en Full Sail University localizada en Orlando. “Me parece que no hay ningún deporte donde tanto el periodista, como los fans y las personas que solo vienen a ver el evento son involucrados dentro de la pista y la humildad de los mismos pilotos de tomarse fotos con algunas personas. Es un deporte que no conocía y me he llevado una imagen increíble”.