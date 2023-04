Don Lemon confirma despido de CNN en Twitter

Comparte en:

Don Lemon es uno de los presentadores más conocidos de CNN, y hoy es noticia por la controversia que causa su despido. Algunos comentarios en medios apuntan a que la causa de su despido se debió a comentarios misóginos que realizó tanto durante uno de sus programas y tras bambalinas.

“Don siempre será parte de la familia de CNN y le agradecemos su contribución durante los últimos 17 años”, dijo el CEO de CNN, Chris Licht, en un comunicado. “Le deseamos lo mejor y lo apoyamos en sus futuros proyectos”.

Lo que se sabe sobre el despido de Don Lemon de CNN

Además de sus comentarios explosivos sobre el expresidente Donald Trump durante su mandato en la Casa Blanca, Don Lemon también es conocido por sus comentarios misóginos.

Según fuentes cercanas a CNN, Lemon hizo comentarios inapropiados sobre una de sus colegas femeninas, lo que llevó a una investigación interna por parte de la cadena. La investigación encontró que Lemon había violado las políticas de la empresa y, como resultado, fue despedido.

El comunicado de Don Lemon sobre su despido de CNN

De acuerdo a su declaración Don Lemon se encuentra visiblemente indignado y molesto por las formas y de forma tajante indica que está “sorprendido”:

“Me informó mi agente esta mañana que fui despedido de CNN. Estoy aturdido. Después de 17 años en CNN hubiera pensado que alguien de la dirección tendría la decencia de hablar conmigo de forma directa.”

En el mismo comunicado aclara que en ningún momento se le informó de tener algún impedimento para desenvolverse en su trabajo, sus funciones o algún problema en general. Sin tocar el tema de los comentarios misóginos deja ver que está al tanto de que hay una situación añejo de fondo que propició esta decisión de parte de CNN.

“En ningún momento recibí alguna indicación sobre no poder continuar con el trabajo en el canal que tanto amo. Es claro que hay problemas más grandes en juego. Habiendo dicho eso, quiero agradecer a mis compañeros y los equipos con los que he trabajado por una carrera increíble son los periodistas más talentosos de la industria y les deseo lo mejor”

Trayectoria de Don Lemon en CNN

Don Lemon cerró un ciclo que duró 17 años en CNN de forma inesperada. De acuerdo a su declaración en Twitter las cosas no terminaron de la mejor forma y se encuentra indignado y lastimado por no recibir la noticia de forma directa. Sin embargo su historia no siempre fue buena a lo largo de los años.

Durante las elecciones presidenciales de 2020, Lemon también fue uno de los críticos más destacados de Trump y su campaña. En uno de sus programas, el presentador calificó al presidente de “mentiroso patológico” y dijo que estaba “jugando con la vida de la gente” al minimizar la gravedad de la pandemia del COVID-19.

Lemon, quien ha sido un crítico vocal del presidente Trump, ha utilizado su plataforma en CNN para denunciar las políticas y acciones del presidente en varios temas, desde la inmigración hasta el cambio climático. En 2018, Lemon llamó a Trump “racista” después de que el presidente comentara sobre “países de mierda” en referencia a algunos países africanos y de América Latina.

Sin embargo, sus comentarios contra Trump también han generado controversia y críticas por parte de algunos espectadores. Algunos han acusado a Lemon de ser sesgado y parcializado en su cobertura de noticias políticas, mientras que otros han criticado sus comentarios como irrespetuosos y divisivos.

La decisión de CNN fue recibida con reacciones mixtas

La cadena deja claro que no tolerará ningún tipo de comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, especialmente en lo que respecta a la discriminación de género.

Algunos han elogiado a la cadena por tomar medidas enérgicas contra la discriminación de género, mientras que otros han calificado la decisión como excesiva.

Dejando de lado las opiniones sobre el tema, es claro que el comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo no será tolerado. El despido de Lemon envía un fuerte mensaje a todos los empleados de CNN y a la industria de los medios de comunicación en general, sobre la importancia del respeto y dignidad hacia sus colegas.

Despidos de presentadores de noticias por comentarios misóginos

Los comentarios misóginos y sexistas en el lugar de trabajo tristemente no son nuevos, y otros presentadores de noticias han sido cancelados por comentarios ofensivos y comportamiento inapropiado. A continuación, repasaremos algunos de los casos más notorios de presentadores de noticias en los Estados Unidos.

Uno de los casos más conocidos de un presentador de noticias despedido por comentarios misóginos es el de Bill O’Reilly. En 2017, Fox News despidió a O’Reilly después de que salieran a la luz varios casos de acoso sexual y comentarios inapropiados hacia mujeres. Durante años, O’Reilly había sido uno de los presentadores más influyentes de Fox News, pero sus comentarios misóginos y su comportamiento ofensivo finalmente llevaron a su despido.

Fox News decidió contratarlo otra vez meses después, lanzando un mensaje poco favorecedor sobre el apoyo a las mujeres víctimas de acoso laboral.

Otro presentador de noticias que fue despedido por comentarios misóginos es Charlie Rose. En 2017, la CBS despidió a Rose después de que varias mujeres lo acusaran de comportamiento inapropiado y comentarios sexuales no deseados. Las acusaciones abarcaban varias décadas de su carrera en el periodismo y la televisión, y finalmente llevaron a su salida de la CBS.

Matt Lauer NBC News

En 2017, NBC News despidió a Matt Lauer, uno de los presentadores más conocidos de la cadena, después de que varias mujeres lo acusaran de acoso sexual y comportamiento inapropiado. Lauer había sido uno de los presentadores más influyentes de NBC durante años, pero sus comentarios y acciones inapropiados finalmente lo llevaron a su despido.