Ed Sheeran habla abiertamente de su depresión

Ed Sheeran abrió su corazón para compartir que tras la muerte de sus amigos “no quería vivir más”, la pérdida de dos de ellos lo llevó a padecer una profunda depresión.

El año pasado, el fundador de SBTV, Jamal Edwards, y el jugador de críquet Shane Warne, grandes amigos de Ed Sheeran, dejaron este mundo y el artista británico quedó devastado.

En una entrevista para Rolling Stone, el cantante dijo que a lo largo de su vida había lidiado con la depresión, pero estos eventos detonaron su padecimiento el año pasado.

Sus dos pérdidas, la del fundador de SBTV, Jamal Edwards, y el jugador de críquet Shane Warne en 2022, ambos muy queridos por el artista lo llevaron a sentir que no había salida.

Sin embargo, el británico de 32 años y padre de dos niñas, admite que sintió una gran culpa al creer que sus pensamientos eran egoístas por no pensar en ellas ni en su esposa.

“Especialmente como padre, me siento muy avergonzado por eso”, compartió Sheeran.

A propósito de su esposa, Cherry Seaborn, ella fue quien identificó los pensamientos suicidas del músico y se dedicó a buscar ayuda para salvarlo.

Pero no solo sus dos pérdidas habían provocado una herida profunda en el músico, también la aparición de un tumor que desarrolló Seaborn cuando estaba embarazada.

Para entonces, esperaba la llegada de su segunda hija, Júpiter y fue sometida a una operación de alto riesgo.

La intervención quirúrgica se llevó a cabo en febrero del año pasado, mientras Sheeran se presentaba en Wembley, Londres.

“No hay nada que puedas hacer al respecto. Te sientes tan impotente”, indicó el cantante al recordar que debió cumplir con la función mientras su esposa estaba en el quirófano.

Respecto a sus emociones, detalló que no tenía idea de por dónde empezar, ni con quién hacerlo, pues culturalmente hablando, es algo inusual en su país.

“Nadie habla realmente de sus sentimientos de donde vengo”, dijo. “La gente piensa que es raro conseguir un terapeuta en Inglaterra… Creo que es muy útil poder hablar con alguien y simplemente desahogarse y no sentirse culpable por desahogarse”, relató.

Los eventos que rompieron a Sheeran

Jamal Edwards es en parte el padrino en la carrera de Sheeran, pues le dio su primera oportunidad en 2010.

El empresario musical, fue además compañero de cuarto del cantante, por lo que su vínculo siempre fue cercano y entrañable.

Su muerte se produjo por una arritmia cardiaca, consecuencia del consumo de cocaína. Tenía 31 años.

El artista británico se enteró de su muerte unas horas después, cuando le escribió para discutir un nuevo video musical que tenía planeado lanzar.

Respecto al consumo de estupefacientes, Sheeran admitió que la muerte de su amigo le dejó una dura lección que lo llevó a cambiar sus pensamientos al respecto.

“Nunca, nunca, volvería a tocar nada, porque así es como murió Jamal”, añadió. “Y eso es una falta de respeto a su memoria incluso, como, acercarse”.

“Nunca lo he visto llorar en el escenario”, observa Seaborn en el clip. “No ha tenido tiempo para procesar y estar en paz con sus pensamientos”.

Shane Warne

La leyenda australiana del criquet, falleció en Tailandia en marzo de 2022. La causa revelada fue un ataque al corazón.

Esta noticia llegó a oídos del músico mientras este enfrentaba un juicio por “Shape of you”, canción por la que había sido demandado por plagio.

Ed Sheeran se encontraba saliendo de la audiencia cuando uno de los fotógrafos le hizo saber lo que había ocurrido con Warne.

“Siempre he tenido momentos muy bajos en mi vida. Pero no fue realmente hasta el año pasado que realmente lo abordé”, reconoció el actor.

Su esposa y el apoyo emocional

Sumado a las muertes de sus amigos y la enfermedad de su esposa, la depresión regresó a Sheeran.

“Sentí que no quería vivir más. Y he tenido eso a lo largo de mi vida… Estás bajo las olas ahogándote. Estás como en esta cosa. Y no puedes salir de ella”, expresó.

Pese a estar pasando por un momento crítico también, Seaborn se dedicó a buscar ayuda y alentó a su esposo a perseverar en búsqueda de soluciones.

Actualmente, el artista de 32 años asiste a terapia y ha aceptado su lucha contra la depresión.

Ha logrado reconocer que la salud mental “no es un botón que se presiona, donde automáticamente estás bien”, pues, pese a los intentos por erradicarlos, “es algo que siempre estará ahí y solo tiene que ser manejado”, detalló el artista.