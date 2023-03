El gobierno de EE.UU. toma medidas para proteger la economía y los depositantes en el sistema bancario

Comparte en:

Washington, DC – Sobre el sistema bancario en una declaración conjunta emitida por la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, el Presidente de la Junta de la Reserva Federal el Presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, y el Presidente de la FDIC, Martin J. Gruenberg, el gobierno de los Estados Unidos anunció hoy que:

Estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de los Estados Unidos fortaleciendo la confianza pública en nuestro sistema bancario. Este paso garantizará que el sistema bancario estadounidense continúe desempeñando sus roles vitales de proteger los depósitos y proporcionar acceso al crédito a hogares y empresas de una manera que promueva un crecimiento económico fuerte y sostenible.

Después de recibir una recomendación de las juntas de la FDIC y la Reserva Federal, y consultando con el Presidente, la Secretaria Yellen aprobó acciones que permiten a la FDIC completar su resolución del Silicon Valley Bank, Santa Clara, California, de manera que proteja completamente a todos los depositantes. Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo. Ninguna pérdida asociada con la resolución del Silicon Valley Bank será soportada por el contribuyente.

También estamos anunciando una excepción similar de riesgo sistémico para Signature Bank,Signature Bank Nueva York, Nueva York, que fue cerrado hoy por su autoridad estatal de concesión de cartas. Todos los depositantes de esta institución serán indemnizados. Al igual que con la resolución del Silicon Valley Bank, ninguna pérdida será soportada por el contribuyente.

Los accionistas y ciertos titulares de deuda no garantizada no estarán protegidos. También se ha removido a la alta gerencia. Cualquier pérdida del Fondo de Seguro de Depósito para apoyar a los depositantes no asegurados será recuperada mediante una evaluación especial sobre los bancos, como lo requiere la ley.

Por último, la Junta de la Reserva Federal anunció el domingo que pondrá a disposición financiamiento adicional para instituciones depositarias elegibles para ayudar a asegurar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes.

El sistema bancario de los Estados Unidos sigue siendo resistente y está en una base sólida, en gran parte gracias a las reformas que se llevaron a cabo después de la crisis financiera que garantizaron mejores salvaguardias para la industria bancaria. Esas reformas combinadas con las medidas adoptadas hoy demuestran nuestro compromiso de tomar las medidas necesarias para garantizar que los ahorros de los depositantes permanezcan seguros.