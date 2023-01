La epidemia de la nueva droga, el fentanilo, llega a las cárceles de Puerto Rico, provocando intoxicaciones y daños dentro del sistema penitenciario de toda la nación.

La epidemia de los opioides continúa en los Estados Unidos, siendo el fentanilo el actor principal. No solo se presentó en Florida, sino también llegó a Puerto Rico, distribuyéndose dentro del sistema penitenciario de Puerto Rico. De acuerdo a la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses de la isla (ICF), María Conte Miller, ya se reportaron las primeras muertes por intoxicación dentro de las cárceles, provocadas por esta droga.

Según las palabras de María Conte Miller, la angustia y preocupación crece entre las autoridades, ya que el fentanilo continúa en constante expansión. Cabe destacar que las autoridades estadounidenses empezaron a monitorear el curso de este opioide en el 2020, y su propagación sigue hasta estos momentos.

Durante el 2020, se reportaron 21 muertes de reos debido a esta droga. En el 2021 se registraron otros 34 y en 2022 fueron 15 fallecidos.

En palabras de Conte Miller:

“Todavía no podemos decirlo categóricamente porque no hemos hecho los estudios para concluirlo científicamente, pero anecdóticamente podemos decir que el tráfico de fentanilo ha aumentado, no solo en la población penal, sino en la población en general. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos siete personas en la sala de autopsias que se sospecha que murieron de sobredosis de fentanilo. Es decir, hay una epidemia reconocida de salud pública, la llamada epidemia de opioides, pero básicamente es fentanilo lo que se esta viendo en el mercado”.