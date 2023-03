El magnate de los medios, Rupert Murdoch se casará por quinta vez

Comparte en:

El empresario dedicado a los medios de comunicación, Rupert Murdoch, contraerá nupcias por quinta ocasión. Esto, tras divorciarse en junio pasado de Jerry Hall.





Murdoch estuvo casado anteriormente con la asistente de vuelo Patricia Booker, la periodista Anna Mann y la empresaria de origen chino, Wendi Deng.



El también presidente de Fox Corporation, anunció su compromiso formal con Ann Lesley Smith de 66 años. Él tiene actualmente 92 años.



Visiblemente feliz por su próximo matrimonio, el empresario contó al medio de su propiedad, The New York Post, algunos detalles de la pedida de mano.



Esta ocurrió el pasado Día de San Patricio, entregándole a su prometida un solitario de diamantes de talla Asscher que seleccionó personalmente.



“Estamos deseando pasar juntos la segunda mitad de nuestras vidas”, dijo Murdoch al medio. En la conversación añadió que este será su último matrimonio.



“Temía enamorarme, pero sabía que esta será la última. Estoy feliz”, externó.



Smith, antigua capellana de la policía de San Francisco, conoció a Murdoch en el viñedo de este en Bel Air.



De acuerdo con la prensa, la pareja coincidió en su gusto por los medios de comunicación e intereses por la industria vitivinícola.



Ella, fue esposa de Chester Smith, un cantante de country que falleció en 2008.



“Soy viuda desde hace 14 años. Como Rupert, mi marido era un hombre de negocios. Trabajó para periódicos locales, desarrolló emisoras de radio y televisión y ayudó a promover Univisión”, dijo Smith a The New York Post.



Añadió que ahora está en la segunda mitad de su vida y ha esperado el momento adecuado, “Los amigos se alegran por mí”, compartió.



La pareja planea casarse a finales de verano y dividir su tiempo entre California, el Reino Unido, Montana y Nueva York.



Para Murdoch, los últimos meses no han sido fáciles pues su divorcio de Hall fue algo intenso. La polémica inició al darse a conocer el modo en que este solicitó la separación.



A través de un correo electrónico, el empresario le hizo saber que quería divorciarse.





Asimismo, su empresa, Fox Corporation, enfrenta una demanda por difamación que asciende a los 1 600 millones de dólares.



La empresa tecnológica Dominion Voting Systems, acusa a los presentadores de Fox News de hacer afirmaciones falsas sobre su papel en las elecciones de 2020.



Tal difamación, sugería que Dominion manipuló la contienda a favor del presidente Joe Biden.

Por lo que respecta a Murdoch, este no se ha pronunciado sobre la demanda.



El empresario de 92 años, también es propietario del Wall Street Journal, The Sun y la editorial de libros Harper Collins.



El empresario de 92 años, también es propietario del Wall Street Journal, The Sun y la editorial de libros Harper Collins.



Su influencia va más allá de los Estados Unidos, ya que News Corporation es propietaria de medios de comunicación en Australia, el Reino Unido y otros países.