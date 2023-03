El Príncipe Eduardo es nombrado Duque de Edimburgo

Comparte en:

El Palacio de Buckingham tiene un nuevo Duque de Edimburgo, se trata del Príncipe Eduardo, hermano del Rey Carlos III.



El hijo mayor de Isabel II, otorgó el título a su hermano menor, en el marco del cumpleaños número 59 del recié Duque de Edimburgo.



Cabe señalar que el cargo, fue desempeñado por el príncipe Felipe, quien fuera duque de Edimburgo durante 70 años.



Padre de ambos príncipes, Felipe falleció en abril de 2021, quedando el título sin ocupante hasta ahora.



El duque, la duquesa y el pueblo de Edimburgo



Los nuevos duques, Eduardo y Sophie, visitaron el pasado viernes la capital escocesa.



Ahí acudieron a una recepción que reconoció sus esfuerzos para apoyar a los refugiados de Ucrania durante el año pasado.



Pero no todo el pueblo está conforme con esta concesión. La campaña antimonárquica Republic, criticó que el nombramiento se diera como “regalo de cumpleaños”.



Sus adeptos agregaron que se debió consultar antes la opinión de la “gente de Edimburgo”.



Este hito transcurre casi dos años después de la muerte del también marido de Isabel II, a este se le confirió el nombramiento en 1947.



Para entonces, Isabel no era reina todavía.

Era un deseo de Felipe



Trascendió desde fuentes cercanas al Palacio, que fue deseo de Felipe que el menor de sus hijos ocupara su lugar, sin embargo la última decisión fue del Rey Carlos III.



El príncipe Eduardo, es actualmente el decimotercero en la línea de sucesión al trono.



Se tiene prevista su coronación como duque para el próximo mes de mayo.



Como se sabe, el príncipe Andrés, duque de York, no es más un “real de trabajo”, por lo que se podría otorgar un papel de mayor perfil para Eduardo.



Es importante acotar que el año pasado, el Parlamento aceleró un cambio en la ley para agregar a los príncipes Eduardo y Ana como “consejeros de estado”.



Esta modificación, significa que los hermanos del Rey Carlos III tienen el derecho de actuar en nombre del Rey.

Eduardo antes de su nombramiento

Durante largo tiempo, el príncipe Eduardo trabajó en producción teatral y televisión, aunque también asumió gradualmente tareas que su padre le fue delegando.



Una de estas, fue el apoyo al esquema del Premio del Duque de Edimburgo, creado por el Príncipe Felipe en 1956.



Se trata de un programa que ofrece actividades y capacitación para jóvenes en el Reino Unido y en el extranjero.



Una acotación puntual es que si bien el título es relevante, no suma ningún ingreso adicional, así como tampoco otorga una propiedad por asumirlo.



Otro detalle es que el título de Duque de Edimburgo no será hereditario, por lo que al morir Eduardo, este podría ser concedido a cualquier otro familiar de alto rango.



Incluso si no se tratara de sus propios hijos.



Hasta hace poco, Eduardo llevaba el título de conde de Wessex, el cual será dado a su hijo de 15 años, el vizconde Severn.



Con respecto a su hija, Lady Louise Windsor, no habrá ningún cambio en su actual título.



Para saber



Se tiene dato del primer duque de Edimburgo en 1726, cuando Jorge I de Hannover le otorgó el título al príncipe Federico, su nieto.



En 1866, la reina Victoria recreó el título para su segundo hijo, el príncipe Alfred, y se volvió a crear en 1947 para el príncipe Felipe.