Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos irá a prisión a finales de mes

La fundadora de Thearanos y controversial figura de la biotecnología, Elizabeth Holmes iniciará su proceso en prisión este mes, luego de fracasar en la apelación por su libertad.



El pasado lunes fue denegada la moción de Holmes y el juez de la Corte de Distrito de EEUU Edward Davila escribió que es poco probable que su apelación prospere.



Condenada por fraude, Holmes de 39 años deberá entregarse el 27 de abril para comenzar la sentencia de prisión de más de 11 años que le fue impuesta en noviembre.



La pena se impuso 10 meses después de ser encontrada culpable de cuatro cargos de fraude y conspiración.



Los afectados son principalmente un grupo de inversionistas de Thearanos a quienes engañó con su puesta en marcha de análisis de sangre.



El pasado 17 de marzo, Holmes acudió junto con sus abogados al tribunal de San José, California, con la intención de ganar la empatía del juez Davila.



Holmes se había propuesto plantear nuevas interrogantes que podrían darle pauta a un nuevo juicio.



En tanto sus abogados, sugerían que lo ideal era que conservara su libertad para cuidar a sus dos hijos, sobre todo al más pequeño con tan solo meses.



La empresaria lanzó Theranos luego de abandonar la Universidad de Stanford. Sin embargo el proyecto fracasó en 2018 tras revelarse que su tecnología era inservible.



Su dispositivo de análisis de sangre debía ser capaz de realizar una multitud de pruebas con solo unas pocas gotas de sangre, pero no funcionó.



Davila ha recomendado que Holmes cumpla su sentencia en una prisión de Bryan, Texas. Esta posibilidad todavía no ha sido confirmada.



El estrepitoso declive de la compañía, fue llevado a una serie de televisión, un documental de HBO y un podcast.



Todavía cabe la posibilidad de que Holmes haga una oferta más para permanecer en libertad durante el proceso de apelación, el cual podría llevar al menos un año.



Esto, ante un tribunal con sede en San Francisco al que ha pedido que revoque su condena.

Theranos, el imperio de biotecnología que Holmes inició hace 20 años

Elizabeth Holmes tenía 19 años cuando abandonó Stanford para fundar su propia compañía de análisis de sangre.

Theranos llegó a recaudar 750 millones de inversores entre los que se encontraban ex directivos de Apple, Oracle y Tesla.

Todos ellos, atraídos por la idea de revolucionar la industria de la salud.

La empresaria sostenía tener en sus manos tecnología capaz de predecir enfermedades con una sola gota de sangre.

Su método, además de indoloro se destacaba por ser más económico que los análisis en un laboratorio tradicional.

Hasta hace nueve años, Theranos estaba valuada en 10 000 millones, de los cuales Holmes poseía el 50%, siendo entonces la multimillonaria más joven del mundo.

Su fama y prestigio, le llevaron a mantener camaradería con ex presidentes como Bill Clinton y Barack Obama.

Pero esto cambió en 2015, cuando una nota en The Wall Street Journal firmada por John Carreyrou aseguraba que todo el emporio Theranos era una mentira.

Theranos en la pantalla y la literatura

El documental The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley (HBO)

La serie The Dropout (Disney+)

El libro Mala Sangre (John Carreyrou)