Elon Musk: más racistas que Adams, las escuelas de élite en EE.UU.

El dueño de Tesla y Space X, Elon Musk declaró en su cuenta de Twitter –compañía que lidera- su inconformidad con la decisión de cancelar la historieta.



En respuesta a un tuit, acusó directamente a la prensa y las instituciones educativas de haber sido los primeros en ser “racistas contra las personas que no son blancas”.



Y agregó que ellos mismos “son ahora racistas contra los blancos y los asiáticos”.



Por si fuera poco, agregó un reclamo más, señalando que “lo mismo sucedió con las universidades y escuelas secundarias de élite en Estados Unidos”.



Rematando con una sugerencia frontal:

For a *very* long time, US media was racist against non-white people, now they’re racist against whites & Asians.



Same thing happened with elite colleges & high schools in America.



Maybe they can try not being racist.