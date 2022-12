El controversial empresario dueño de múltiples empresas, Elon Musk, renunciará como CEO de Twitter. Así lo dijo dentro de su plataforma social, después de un sondeo que hizo, preguntando al público si debía ir se o no.

El martes pasado, 20 de diciembre del 2022, Elon Musk anunció que renunciará como director ejecutivo (CEO, en inglés) de su plataforma social, Twitter. Indicó que se quitará del puesto cuando encuentre a alguien tan “tonto como para que acepte el puesto”.

El multimillonario recalcó su decisión después de ver los resultados del sondeo que realizó días antes. En la encuesta alrededor del 57.5% de los votantes señalaron que sí desean que Elon Musk se vaya.

Ante ello, el magnate dueño de SpaceX, Tesla, y ahora, Twitter, dijo:

El dueño de Tesla dijo que cuando encuentre a una persona que tome su cargo, el solo se encargará de los equipos de software y los servidores.

La encuesta que reveló Elon Musk fue controversial y marcó la gran bipolaridad que hay entre su público. El 57.5% indicó que sí desean a Elon Musk fuera de Twitter, y el otro 42.5% dijo que no deseaban su partida. En el sondeo, Elon Musk dijo que acataría los resultados y tomaría una decisión con base a ellos.

La futura renuncia de Elon Musk se suscita entre las grandes olas de controversia que lo siguen, por cada una de las acciones que hace, y que por supuesto, son cuestionables. Las decisiones que ha tomado con Twitter, la censura a periodistas, su oscuro pasado, y la explotación a los trabajadores, es tan solo unos cuantos temas que lo vuelven un empresario con una moral cuestionable.

Muchas de sus creencias se contradicen con las nuevas políticas de Twitter, donde se decidió prohibir la promoción de otras redes sociales dentro de su plataforma.

Otra decisión de Musk que provocó muchas opiniones fue el regresarle su cuenta a Donald Trump, que fue suspendida por promover el asalto al Capitolio de los Estados Unidos.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022