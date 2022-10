Elon Musk toma Twitter y hace cambios

El dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ya también es dueño de la red social Twitter. Esto es algo que se reveló en su cuenta dentro de la misma plataforma.

Una noticia que veíamos venir desde hace mucho tiempo, pero que nos tomó por sorpresa a todos, debido a que no sabíamos cuando sucedería. Elon Musk ya se volvió dueño de una de las redes sociales más grandes a nivel global, Twitter.

La cantidad por la cual adquirió esta plataforma se desconoce aún, pero las negociaciones y las demandas fueron feroces. Con todo ello, Elon Musk decidió realizar los despidos de tres personas dentro de la compañía. Estos son:

Después de su toma total de Twitter, Elon Musk publicó lo siguiente:

the bird is freed

También publicó su entrada ante las instalaciones de la compañía, aquí te mostramos el video:

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022