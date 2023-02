Embarazada en prisión solicita que liberen a su bebé

Comparte en:

Cuando parece que todo ha sido visto en los juicios, llega a un tribunal de Miami-Dade la solicitud de liberar a un bebé que aún no ha nacido pero, de acuerdo con su madre, ya ha sido arrestado.



La solicitud, emitida por la madre gestante fue presentada la semana pasada en nombre de su hijo dentro del vientre. Natalia Harrel, de 24 años, fue arrestada por un cargo de asesinato en segundo grado, ocurrido en julio del año pasado. Hoy, en espera de juicio, afirma que su bebé por nacer está detenido contra su voluntad e ilegalmente.



Harrel, que contaba con seis semanas de embarazo al momento de ser capturada, ha sido contundente al exigir a las autoridades que se libere a su bebé de la prisión. Mientras que su abogado, William Norris, argumentó que el personal del centro penitenciario ha puesto en peligro al aún no nacido por “la falta de atención prenatal razonable y necesaria”.



El “niño por nacer de la Sra. Harrell es una persona tal como se define en la Constitución de Florida y la Constitución de los Estados Unidos”, enfatizó Norris en el documento legal.



Si bien el contexto de una embarazada en prisión no es algo inusual, llama la atención el caso, luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, erradicó el derecho a la interrupción del embarazo, apelando por los derechos de los no nacidos. ‘Roe vs. Wade’, garantizó desde 1973 el derecho al aborto en el país, pero fue anulada en junio de 2022.



No muy lejos del sitio, contrasta el caso de Deborah Dorbert, quien luego de la prohibición del derecho constitucional a la interrupción del embarazo, tendrá que dar a luz a un bebé diagnosticado con síndrome de Potter. El padecimiento, provoca incapacidad de respirar e insuficiencia renal, causando que el neonato sobreviva apenas unos segundos.



Lo anterior, en fechas previa a la derogación de la ley, no hubiera sido impedimento para realizar el aborto en condiciones legales y sanitarias para la mujer. Hoy, sin embargo, los médicos declinan interrumpir la gestación por temor a las sanciones que dicta la norma. De acuerdo con la ley, Dobert deberá esperar hasta la semana 37 para someterse a un legrado.





Por su parte, y en congruencia con las consideraciones que llevaron a los legisladores a la anulación del derecho al aborto, el esposo de Harris y padre del bebé, Michael O’Brien, se sumó a la petición y declaró que le preocupa la integridad de su hijo.





“No quiero que el bebé nazca prematuramente o con bajo peso al nacer. Las condiciones son terribles y siento que no está recibiendo la atención prenatal que debería”, dijo O’Brien a NBC Miami





En respaldo a los argumentos de los padres, los abogados del bebé por nacer y la madre, afirman que el Departamento Correccional de Miami-Dade, no trasladó a Harrel la cita médica programada en un hospital del condado, y aseguran que la última vez que la madre acudió a una consulta ginecológica fue en octubre del año pasado.



Como respuesta, Funcionarios de Correccionales de Miami-Dade emitieron un comunicado sobre las acusaciones de la madre y la solicitud de liberar al bebé cuanto antes





“Corrección y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade se asocia con el Sistema de Salud de Jackson para brindar atención médica a los reclusos bajo nuestra custodia, y estamos comprometidos a garantizar que todos los reclusos reciban atención médica profesional y oportuna y todo el tratamiento apropiado”, detallan en el documento.



“Estamos realizando una revisión completa de los servicios de salud ofrecidos y recibidos para garantizar que toda la atención prenatal que se brinde bajo nuestra custodia sea adecuada”, agregaron en el texto.





Si bien el bebé por nacer no cuenta con ningún cargo, la madre considera que se están violando sus garantías al ser retenido contra su voluntad y omitir los cuidados básicos que requiere un ciudadano de los Estados Unidos, ya que de acuerdo con la Constitución de Florida, se trata de una persona. Por consiguiente, exige que sea liberado de inmediato.