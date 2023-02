Estados Unidos ayuda a Ucrania con $2 mil millones de dólares

Comparte en:

A un año después del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos ayuda a la nación ucraniana con la entrega de un paquete de apoyo militar de alrededor de $2 mil millones de dólares. Cabe destacar que la nación estadounidense también indicó nuevas sanciones contra Rusia, y remarca su postura en contra de esta nación.

Estados Unidos entrega apoyo militar de $2 mil millones de dólares a Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue en pie, dando como resultado la muerte de miles de personas, tanto de soldados en combate como de civiles, quienes estuvieron en el lugar y momentos incorrectos.

Por ello, Estados Unidos sigue remarcando su posición a favor de Ucrania, otorgándoles ayuda militar de más de dos mil millones de dólares. De acuerdo a lo revelado por el Pentágono de los Estados Unidos, este apoyo incluye armas para poder enfrentar y contraatacar los sistemas no tripulados de la federación rusa. También destaca que esta ayuda detendrá a los numerosos drones de origen ruso, incluyendo a los drones mejorados Switchblade 600 Kamikaze.

Información revelada por el pentágono

Toda esta información la reveló el Pentágono este viernes, 24 de febrero del 2023. La agencia indicó que dio un nuevo paquete de asistencia de seguridad a largo plazo para Ucrania. Con esto se marca el primer aniversario de la guerra, comprometiéndose con entregar los dos mil millones de dólares en municiones y varios drones pequeños con tecnología de vanguardia.

Debemos de recordar que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace poco que realizó una visita imprevista a Kiev. Fue allí donde remarcó su postura en apoyo a Ucrania. Joe Biden le dijo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y a los ciudadanos ucranianos lo siguiente:

“Los estadounidenses están con ustedes y el mundo está con ustedes”.

La asistencia incluye suficiente dinero para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, municiones de artillería y proyectiles para sistemas de cohetes guiados por láser. Sin embargo, a pesar de revelar tal información, no indicó cuántos de estos se podrían comprar con el presupuesto dado.

Un fuerte apoyo hacia Ucrania

Con este último apoyo, Estados Unidos entregó más de $32 mil millones de dólares para poder asistir a Ucrania en la guerra que esta nación libra contra Rusia.

El secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, pudo expresar, en un comunicado a la prensa tras el primer aniversario de la guerra, lo siguiente:

“Volvamos a comprometernos a apoyar a los valientes defensores de Ucrania a largo plazo, y recordar que lo que está en juego en la guerra de Rusia va mucho más allá Ucrania.”

Aparte del apoyo a la nación ucraniana, la Casa Blanca sancionó fuertemente a más de doscientas personas e instituciones buscando “para degradar aún más la economía de Rusia y disminuir su capacidad para librar la guerra contra Ucrania”. De igual manera, Estados Unidos prohibirá mayores exportaciones a Rusia e incrementará los aranceles en algunos productos rusos importados al territorio estadounidense.

La Casa Blanca publicó una declaración este viernes, 24 de febrero del 2023 mencionando lo siguiente:

“Los países del G7 continuarán manteniendo los activos soberanos de Rusia inmovilizados hasta que haya una resolución al conflicto que aborde la violación de la soberanía e integridad de Ucrania por parte de Rusia”.

Otras cosas que harán con el dinero

De acuerdo al Pentágono, el dinero de ayuda servirá para comprar equipos de comunicación y limpieza de minas. También se usará para el entrenamiento, gestión y sostenimiento de las fuerzas militares en Ucrania.

En la noche del jueves pasado, 23 de febrero del 2023, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, confirmó que Zelenski y Biden estuvieron hablando sobre la petición de aviones de combate F-16. Indicó que esta plática tuvo lugar en la visita imprevista del presidente de los Estados Unidos a Kiev, en Ucrania.

“Están a punto de montar una contraofensiva significativa. Desde nuestra perspectiva, los F-16 no son la capacidad clave para esa ofensiva”.

El tema de los crímenes de guerra

Los crímenes de guerra son comunes entre las numerosas batallas bélicas, sin embargo, no por eso deben de normalizarse. Los medios de comunicación han realizado numerosas campañas en contra de Rusia, mostrando los crímenes de guerra que esta nación ha hecho. Mientras tanto, solo declaran información políticamente correcta de Ucrania, quienes tienen todo el apoyo de los países más fuertes a nivel global. No se descarta los crímenes de guerra rusos, las cuales son una realidad y hay evidencias de estos, sin embargo, resulta sospechoso que no se conozca ninguno por parte de Ucrania.

