Estados Unidos derriba un OVNI en Lago Huron

Las autoridades acaban de afirmar que Estados Unidos derribó un OVNI (objeto volador no identificado) dentro de su territorio. Este es el tercer “objeto” derribado en los últimos cuatro días dentro de la zona norte de América. Esto después de que Estados Unidos neutralizó uno en Alaska y el sábado, Canadá eliminó a otro vehículo.

Estados Unidos hace algún tiempo reveló las investigaciones e información acerca de los objetos voladores no identificados, diciendo que sí tienen constantes investigaciones acerca de este fenómeno que puede avistarse en los cielos. Ante ello, gran parte de la población y los especialistas y fanáticos acerca del fenómeno OVNI (objeto volador no identificado) se sorprendieron y algunos confirmaron sus sospechas. A pesar de que las autoridades revelaron tal “secreto de gobierno”, no se transmitieron noticias contundentes acerca de ello. Fue hasta hace algunos días que este tema volvió a estar en boca de muchas personas, con el derribo a un OVNI en Alaska, y con la neutralización de uno de estos “vehículos” en Canadá.

Estos no son los únicos dos eventos que tuvieron lugar durante estos últimos cuatro días. Hubo un tercer avistamiento el domingo pasado, 12 de febrero del 2023. Estados Unidos derribó otro OVNI en el Lago Huron, al norte de la nación.

Así lo declaró el congresista Jack Bergman y lo confirmaron algunas autoridades gubernamentales.

Esta es la publicación de Twitter del congresista:

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.

The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.

I appreciate the decisive action by our fighter pilots.

The American people deserve far more answers than we have.

— Rep. Jack Bergman (@RepJackBergman) February 12, 2023