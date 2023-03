Estudiante colombiano quiere ayudar a ciegos y débiles visuales con proyecto inclusivo

Comparte en:

The Open Light Project es un colectivo de estudiantes de ingeniería de la Universidad de Florida Central (UCF, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo apoyar y crear conciencia sobre las personas con discapacidades visuales.

Homero Daniel Rodríguez Jr., estudiante de último año de ingeniería eléctrica, organizó la actividad “Caballeros Inclusivos para la Comunidad de Discapacitados Visuales” con el objetivo de informar y crear conciencia social.

El evento se realizó el 28 de febrero en el edificio de la Unión de Estudiantes de la UCF.

“Este proyecto comenzó hace tres años. Sentí la necesidad de ayudar a la comunidad con discapacidad visual con un rango de ceguera total a un rango del 50%. Es una población que necesita diferentes herramientas que yo como ingeniero y mis compañeros podemos ir desarrollando y mejorando”, dijo Rodríguez Jr., quien huyó de Colombia junto a sus padres por la amenaza de las guerillas en Colombia.

Los padres de Rodríguez estuvieron presentes en la exhibición. Su madre Luz y su padre Homero Sr. ayudaron a supervisar organizar a los invitados al evento.

En la misma se instaló una pantalla prototipo de máquinas simples y circuitos eléctricos diseñados para educar por igual a personas con y sin discapacidades visuales.

En la parte social la actividad sirvió para informar a los estudiantes acerca de la discapacidad visual y de la medicina preventiva, por lo que el doctor Francisco Richardson llegó para hablar de la visión.

También varios estudiantes, futuros arquitectos y abogados, se acercaron y se les dijo qué leyes pueden pasar para personas con discapacidades visuales y auditivas.

Con el evento que realizó Rodríguez Jr se busca abrir la mente de los estudiantes para que en sus respectivas carreras puedan ser más inclusivos y generar productos, servicios y leyes que sean más amables con todas las personas con discapacidades.

“Vengo a educar especialmente para que sepan de esas personas que tienen la visión disminuida o visión débil, ya sea por daño congénito y con la degeneración macular o glaucoma. Ya cuando los espejuelos o lentillas no te resuelven la vista, allí yo tengo destrezas y diferentes maquinarias para ayudar a esos pacientes a hacer más fácil su vida”, dijo Francisco Richardson, optómetra boricua y se está especializando en visión baja. Él brinda servicio completo en su clínica Eyes at Winter Park localizada en la ciudad de Winter Park.

Las organizaciones que participaron en el evento fueron: Blind División Services (DBS) Florida Department of Education, Braille Association of Mid-florida, Light House of Central Florida, Enhanced Vision Technology, Health Services at UCF, Student Accessibility Services at UCF, Eyes at Winter Park y el anfitrión Open Light Project.

Para aprender más visite: https://www.openlightproject.net

También te puede interesar: Empresario puertorriqueño trae energía renovable confiable