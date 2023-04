Estudiantes protestan en contra de la ley Constitutional Carry

Estudiantes de Florida protestan en contra de la ley Constitutional Carry, ley que fue firmada al principio de esta semana. Los floridenses no olvidan lo sucedido en el tiroteo de Parkland en 2018.

Estudiantes y padres se reunieron frente a la Mansión del Gobernador en Tallahassee el miércoles 5 de abril. Esto para protestar contra la portación de armas sin permiso (constitutional carry).

Esta manifestación fue parte de un esfuerzo nacional para mejorar las leyes de control de armas y para expresar la oposición a la reciente firma del proyecto de ley de portación sin permiso de Florida.

El gobernador Ron DeSantis firmó el Constitutional Carry como ley el lunes 3 de abril. Otras escuelas de todo el país también participaron en el paro.

La mayoría de los estudiantes presentes en la manifestación se opusieron al proyecto de ley. Sin embargo, algunos partidarios de la portación sin permiso salieron a mostrar su apoyo al porte constitucional.

Alrededor de 20 estudiantes de Sail High School y Florida State University comenzaron su protesta en la Westcott Fountain en el campus de FSU el miércoles por la tarde. Marchando casi una milla hasta la mansión del Gobernador Ron DeSantis.

El grupo se centró en la seguridad de las armas y en los supervivientes de la violencia armada, que en Florida no se olvida el trágico 14 de febrero de 2018, el día que sucedió el tiroteo de Parkland.

La marcha se produce poco más de una semana después de que un antiguo alumno abriera fuego en el tiroteo de The Covenant School, una escuela privada de Nashville, matando a tres adultos y tres niños.

Students Demand Action organizó un minuto de silencio de seis minutos por cada persona que murió en el tiroteo de la escuela de Nashville.

En la protesta en contra del Constitutional Carry también se mencionó el proyecto de ley 1543. Este proyecto lo que busca es reducir la edad mínima para comprar un arma.

Dejando así que ahora los de 18 años puedan tener acceso legalmente a un arma, lo que por supuesto es una preocupación. Volviendo al tiroteo de Parkland, Nikolas Cruz aún no tenía ni los 20 años, no estaba cerca de la edad legal para conseguir un arma.

Ahora imagínense que podrán hacer ahora los jóvenes al tener una facilidad para obtener armas.

El promotor del proyecto de ley argumenta que mantener las armas fuera del alcance de los jóvenes de 18 a 20 años vulnera sus derechos.

El Constitutional Carry entra en vigor el 1 de julio.

Arrestan a Manuel Oliver, padre de una de las víctimas del tiroteo de Parkland, por protestar contra el Constitutional Carry.

“Escuchamos mentira tras mentira. Tenía dos opciones o me quedaba callado o iba arrestado. Y yo callado no me iba a quedar”, declaró Oliver.

Manuel Oliver de Venezuela, es padre de Joaquín Oliver, una de las víctimas de la masacre de Parkland, el señor está en contra de todo lo que envuelve el porte constitucional.

Here is @manueloliver00 being arrested for speaking out at a committee hearing. His son, Jaoquin, was shot to death in Parkland, Fl.

MANNY IS A HERO. He didn’t deserve this. The Republican Chair of this committee just called him a narcissist. Disgraceful. pic.twitter.com/6jccYvesHb

— Maxwell Alejandro Frost (@MaxwellFrostFL) 23 de marzo de 2023