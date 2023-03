Exitoso torneo de softball en su primera edición

La Primera Copa de Softball Familiar que organizó Maribel Gómez-Cordero, comisionada del Distrito 4 del condado de Orange, resultó muy exitosa para su primera edición. En el torneo participaron seis equipos locales y uno que vino de Nueva York, para jugar en las instalaciones del parque Bear Creek Recreational Complex, en el sur de Orlando.

En la mañana estuvieron tres peloteros de las Grandes Ligas que realizaron clínicas para los niños con adiestramiento completamente gratis, con el propósito de sacar a los niños de los videojuegos y que puedan participar en deportes al aire libre.

“Vamos a hacer más eventos de este tipo porque la gente los está pidiendo y además muchos equipos no pudieron jugar en este torneo. Este primero fue bastante exitoso, por eso queremos darle a la gente lo que quiera”, agregó la comisionada del Distrito 4 del condado de Orange.

Para hacer posible este evento, Jackie Andino, fue uno de los aliados principales quien se encargó de organizar a los seis equipos locales de softball que estuvieron representando a sus países como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y los Niños Malos de Nueva York.

“Yo nací en Puerto Rico y soy criado en Nueva York y mi papá siempre me decía que para sacar un niño de la calle, le debes tener la mente ocupada. Yo viví en Nueva York en los 80s y mi papá nos sacaba a jugar pelota a las 8 am y a los 12 del mediodía íbamos a jugar a varios sitios todo el año yo no tenía tiempo para ir para ningún otro lado, terminaba tan cansado y eso es lo que debemos hacer con los niños sacarlos a los parques”, afirmó Andino.