Exposición arte y música regresa al Cranes Roost Park en Altamonte Springs

La 10ª Exposición Anual de Arte y Música de Uptown regresa al Cranes Roost Park en Altamonte Springs, Florida, del 24 al 26 de marzo.

Programación

Viernes: Concierto inicio del festival de 6:30 pm a 10 pm con Beyond Frontiers junto a Joey Belladonna de Anthrax interpretando Journey, una noche de música.

Horario de la muestra de arte: sábado de 10 am a 7 pm, domingo de 10 am a 5 pm.

Sábado: Concierto destacado a las 8 pm con Legendary 70’s Platinum Group Firefall

El parque Cranes Roost Park en Uptown Altamonte cobrará vida con artesanos que mostrarán sus talentos, colores y música en la 10ª Exposición anual de arte de Uptown, del 24 al 26 de marzo de 2023, presentada por WOW! Internet fibra.

El festival GRATUITO contará con 140 artistas de arte y artesanía fina con exhibiciones de vidrio, joyería, mosaicos, pinturas, fotografía, cerámica, escultura y más, todo disponible para comprar.

Uptown Art Expo también exhibirá artistas de Chalk Street (tiza en la calle) creando fascinantes obras maestras de tiza en las aceras de Cranes Roost Park como su lienzo.

Las siguientes actuaciones musicales en vivo subirán al escenario durante todo el fin de semana:

Viernes 24 de marzo, 6:30 pm: Concierto inaugural con los rockeros locales Rockit Fly,

8 pm: Beyond Frontiers con Joey Belladonna, seis veces nominado al Grammy y cantante de heavy metal el grupo Anthrax interpretando una velada del clásico de Journey.

Sábado 25 de marzo, 6 pm: Skin Deep,

8 pm: Legendary Firefall interpretando sus éxitos clásicos “You Are the Only Woman”, “Just Remember I Love You”, “Strange Way” y muchos más.

(Los conciertos son solo para asientos VIP. Los boletos cuestan $20 por adelantado con entrada garantizada al anfiteatro. Para obtener información sobre los boletos, visite www.uptownartexpo.com).

Los visitantes también podrán disfrutar de los siguientes conciertos gratuitos:

Domingo 26 de marzo, 12:30 pm: Música acústica con Loria Trio, 15:00 h: Funk, jazz y soul de los Franchise Players con Andrew Luv.

Deliciosa cocina callejera internacional y comida festiva tradicional, camiones de comida, cerveza artesanal de Sanford Brewing Company y vino estarán disponibles para su compra durante todo el festival.

“Este es un año muy emocionante para celebrar nuestro décimo aniversario Uptown Art Expo”, dice el organizador Jim Barton. “El evento ha evolucionado mucho a lo largo de los años, y ahora es realmente un fin de semana tan maravilloso lleno de arte original, música clásica y actividades divertidas para toda la comunidad de lo que estamos muy orgullosos. Esperamos que todos vengan el próximo mes y disfruten de todo lo que Uptown Art Expo tiene para ofrecer”.

¡La Uptown Art Expo es presentada por WOW! Internet de fibra óptica y fue posible gracias a los patrocinadores Duke Energy y Sanford Brewing Company.

Experimente la décima Exposición anual de arte Uptown del 24 al 26 de marzo de 2023 en Cranes Roost Park en Altamonte Springs, ubicado en 274 Cranes Roost Blvd, Altamonte Springs, FL 32701.

La entrada es gratuita y hay estacionamiento gratuito disponible en los estacionamientos del centro comercial Altamonte Mall.

No se permiten hieleras ni mascotas. Se realizará con lluvia o sol.

Para obtener más información, visite www.UptownArtExpo.com y comuníquese con Jim Barton, 407-592-0002, uptownartexpo@gmail.com.

