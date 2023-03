Fallece el actor Lance Reddick a los 60 años

Comparte en:



Lance Reddick, el actor conocido por sus apariciones en la serie The Wire y la franquicia de John Wick, falleció a los 60 años.





De acuerdo con su publicista Mia Hansen, Reddick murió repentinamente la mañana del viernes y señaló que las causas fueron naturales.



La policía fue llamada a la casa de Reddick alrededor de las 09:30 hora local (16:30 GMT), dijo Hansen a medios nacionales.



Le sobreviven su esposa con quien estuvo casado por más de veinte años, Stephanie Reddick, y sus hijos, Yvonne Nicole y Christopher.



“Se extrañará mucho a Lance”, añadió su publicista en un comunicado. “Por favor respete la privacidad de su familia en este momento”, recalcó.



Originario de Baltimore, Reddick se licenció en música por la Universidad de Rochester y obtuvo su MFA en Yale.



Asimismo, se desempeñó durante más de 25 años como actor cinematográfico y televisivo.



Dio vida a Charon, el conserje del hotel en un centro clandestino criminal de Nueva York llamado The Continental Hotel en las películas de John Wick.



Su personaje figuró tanto en la película original, como en sus dos secuelas y también alcanzó a filmar la cuarta entrega, donde será visto próximamente.



Reddick también fue conocido como el teniente de la policía de Baltimore Cedric Daniels en The Wire, una serie que se desarrolló entre 2002 y 2008.



Otras de sus apariciones fue en la serie Resident Evil de Netflix y en la película de acción y ciencia ficción Godzilla vs. Kong.



El actor también realizó doblajes de voz, uno de sus trabajos más conocidos fue para la serie de televisión Rick and Morty.



A Reddick se le recuerda por su manera de vestir, siempre de traje e interpretando a hombres elegantes.



“Soy un artista de corazón. Siento que soy muy bueno en lo que hago. Cuando fui a la escuela de arte dramático, sabía que tenía al menos el mismo talento que los demás estudiantes, pero como era negro y no era guapo, sabía que tendría que trabajar duro para ser lo mejor que pudiera ser y ser notado”, dijo a Los Angeles Times en 2009.





Los amantes de los videojuegos, también lo verán como Sylens para los juegos de Horizon en Play Station, o como el Comandante Zavala en Destiny 2.

Lance Reddick: el hombre detrás de Horizon’s Sylens





Entre sus planes futuros, se encontraba su participación como Zeus en “Percy Jackson y los dioses del Olimpo”, una película todavía no estrenada para Disney+.



El pasado miércoles, Reddick publicó un video en Instagram, donde además de sus perros, se le escucha cantando el estribillo de la canción de The Whispers, “And the beat goes on”.



En esos momentos, se llevaba a cabo el estreno de Wick 4 en la ciudad de Nueva York.