Puertorriqueños no votaron por DeSantis y Rubio en elecciones de medio término, concluye análisis

Alianza for Progress junto con aliados y líderes locales compartieron un análisis en profundidad del voto puertorriqueño en Florida Central, mostrando que las encuestas del día de las elecciones estaban equivocadas.

La noche de las elecciones, varias fuentes noticiosas informaron que según sus encuestas a boca de urna, el gobernador Ron DeSantis y el senador Marco Rubio habían ganado el codiciado voto puertorriqueño, un bloque electoral históricamente demócrata que representa el segundo subgrupo hispano más grande del estado.

Para probar la veracidad de tales afirmaciones, Alianza y sus socios analizaron datos de los condados de Orange y Osceola, enfocándose principalmente en los 50 recintos de estos condados (25 en cada condado) con la mayor densidad de puertorriqueños. Si las encuestas a boca de urna fueran acertadas, tanto Desantis como Rubio deberían haber ganado estos recintos. Los datos muestran una historia diferente.

El análisis encontró que DeSantis y Rubio perdieron en los recintos con mayor concentración de hispanos y puertorriqueños en los condados de Orange y Osceola.

También encontró que mientras los candidatos demócratas Charlie Crist quien compitió para gobernador y Val Demings que buscó convertirse en senadora, recibieron niveles históricamente bajos de apoyo en estos precintos, aun así mantuvieron una estrecha mayoría de votantes.

Mientras que Demings obtuvo el 55,9% de los votos en los recintos analizados, Crist recibió el 53,2% de los votos. El análisis de Alianza desacredita la falsa narrativa de que la mayoría de los votantes puertorriqueños votaron por DeSantis y Rubio en las elecciones de medio término del 2022.

1. La participación electoral se desplomó, especialmente entre los votantes hispanos.

2. Debido a la baja participación, los demócratas alcanzaron niveles históricamente bajos de apoyo, pero mantuvieron una estrecha mayoría de votantes hispanos.

3. Debido a la baja participación de los votantes hispanos, los demócratas perdieron escaños clave, lo que provocó un descenso en el número de puertorriqueños elegidos desde que se empezó a hacer el seguimiento en 1996.

Para ver el informe completo presione aquí.

“Estas cifras deberían preocupar a los grupos progresistas y los demócratas de todo el país. Sin Florida, el camino hacia una mayoría demócrata en el Congreso es estrecho. Y sin el voto puertorriqueño, el camino hacia una mayoría para los demócratas en Florida no es posible. Los resultados de 2022 son el impacto directo de la reducción de inversión para movilizar a los votantes hispanos en el corredor de la I-4, lo cual es el propósito principal de Alianza for Progress como organización”, explicó Marcos Vilar, director ejecutivo de Alianza for Progress.