FDA detiene a Elon Musk de implementar chips en cerebros humanos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, también conocida como FDA, por sus siglas en inglés, detuvo a Elon Musk. El magnate quería iniciar sus experimentaciones colocando chips en cerebros humanos.

FDA en contra de Elon Musk y la implementación de chips en cerebros humanos

Los planes del magnate multimillonario, Elon Musk, son ambiciosos y controversiales. Además de tener varios proyectos en pie con SpaceX y la NASA, la nueva mega fábrica que se realizará en Monterrey y los planes de creación de estaciones de carga de automóviles eléctricos, Elon Musk quiere ser el “dueño” del futuro, implantando “chips” en los cerebros humanos. Ante este proyecto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, mayormente conocida como FDA, por sus siglas en inglés, detuvo al magnate y a su famosa empresa, Neuralink, ya que querían iniciar las pruebas prototipo en seres humanos. De acuerdo a las autoridades, esto corresponde a un gran riesgo, debido a las baterías de litio.

Durante el año pasado, en el 2022, Elon Musk reveló sus verdaderas intenciones de desarrollar interfaces avanzadas que conecten al cerebro con una computadora, al instante. Esto quiere lograrlo a través de su empresa Neuralink, creando implantes para el cuerpo humano. En este caso, quiere crear chips que se insertarán en el cerebro, para conectar de manera inmediata a otras tecnologías.

La prioridad de Elon Musk

El objetivo principal de Elon Musk es hacer que este proyecto funcione a toda costa, experimentando con personas hasta que los resultados sean óptimos.

Este es uno de los proyectos más controversiales de Musk, ya que, debido a las baterías de litio que podría tener estos chips. Así lo informó la FDA, indicando que ese era uno de sus principales motivos para negar el permiso y prohibir la experimentación.

Además, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés), mostró su preocupación acerca del cableado que debería llevar su instalación, y que estos no permanezcan en su lugar, dañando severamente la masa encefálica, y provocando grandes riesgos a la salud.

No es el primer enfrentamiento del magnate

Esta no es la primera vez que Elon Musk se enfrenta contra alguna institución federal dentro de los Estados unidos, o en otras partes del mundo. Hace algunos meses, el Departamento de Transporte de la nación estadounidense (llamada DOT, por sus siglas en inglés), inició investigaciones en contra de Neuralink. El motivo era que había una denuncia en su contra por “manejo inseguro de patógenos peligrosos tras la extracción de los implantes del cerebro de monos”. Esta denuncia no la hizo cualquier persona o empresa, sino que fue el Comité de Médicos de Medicina Responsable quien no escatimó en esfuerzo para señalar su descontento frente a las autoridades correspondientes.

No cabe dudas que Elon Musk es uno de los empresarios más controversiales hasta el momento, teniendo fuertes problemas, demandas, quejas y prácticas cuestionables en cada una de sus compañías.

Su más reciente adquisición fue Twitter, la cual sigue teniendo muchas pérdidas y está asumiendo estrategias polémicas para tener réditos. Ante la creación de la suscripción mensual llamada, Twitter Blue, otras empresas se encuentran copiando su modelo. Una de estas es Meta, de Mark Zuckerberg, con su suscripción denominada Meta Verified.

Las muchas demandas de Elon Musk

De igual manera, en Tesla, Elon Musk sufre constantes investigaciones por sus cuestionables prácticas de mercadotecnia, donde los automóviles se han cobrado vidas, ya que sus sistemas de piloto automático no es completamente “autónomo”. Ahora Tesla enfrenta diferentes investigaciones por parte de las autoridades de los Estados Unidos.

Esta misma compañía, Tesla, se encuentra en controversia por su planilla de empleados, puesto que los ejecutivo despidieron a muchos de ellos por querer realizar un sindicato. Cabe mencionar que la realización de sindicatos es un derecho del trabajador que se expone en gran parte de las constituciones de varios países, entre una de ellas, la de Estados Unidos.

En estos momentos, Elon Musk es todo un personaje, con grandes fanáticos que le aplauden cada obra que hace, por más controversial que sea, y “haters” que lo critican negativamente solo por existir. Con todo esto, solo queda preguntarnos si en verdad Elon Musk es un empresario preocupado por la humanidad. O solo es un millonario que quiere hacer dinero a costa de explotar y engañar a sus trabajadores y autoridades.

