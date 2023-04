Florida contra los shows para adultos que permitan ingreso a menores

De acuerdo con un comunicado oficial, el Centro James L. Knight, del Hyatt Regency Miami, perdería la licencia de alcohol como parte de una drástica lección del gobierno de Florida.

La decisión llegó luego de que el centro de espectáculos presentara el evento “A Drag Queen Christmas” el 27 de diciembre, donde familias acudieron con niños.

Pero lo que sostuvo en aquel entonces el equipo de DeSantis, es que esta determinación era resultado de muchas advertencias que el establecimiento decidió ignorar.

En meses previos, los funcionarios habían establecido que difundir contenido sexual a menores de edad, era una violación a las leyes de la Florida.

Este antecedente, sirvió para reforzar el cometido de castigar a los centros de consumo que ofrecieran “entretenimiento en vivo para adultos” sin restringir el acceso a menores.

La mañana del martes, fue aprobado el proyecto de ley 28-12. Este aumenta las sanciones si se permite la presencia de niños en espectáculos sexualizados.

El Senador Clay Yarborough patrocinó dicha legislación

Sin embargo, la versión de la Cámara aún está trabajando a través del proceso del comité.

Yarborough sostiene que el proyecto protege a los niños que “nuevamente no pueden dejar de ver, escuchar o dejar de experimentar las cosas a las que están expuestos”.

Today, the FL Sen passed the bill aimed at drag shows. Like Don't Say LGBTQ before it, the bill uses vague language to terrorize drag performers & the venues that host them.

This bill is part of the governor's bigoted crusade against the LGBTQ community.https://t.co/rUJMSuDKng

— Equality Florida (@equalityfl) April 11, 2023