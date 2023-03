Florida no participará en la extradición de Trump: DeSantis

Mediante su cuenta de Twitter, DeSantis detalló que el “hacer del sistema jurídico un arma para avanzar en la agenda política pone patas arriba el estado de derecho”.

The weaponization of the legal system to advance a political agenda turns the rule of law on its head.



It is un-American.



The Soros-backed Manhattan District Attorney has consistently bent the law to downgrade felonies and to excuse criminal misconduct. Yet, now he is…