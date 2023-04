Fort Lauderdale bajo el agua, supera las 25 pulgadas de lluvia

Las condiciones climáticas están con todas las fuerzas en Florida, ya que Fort Lauderdale se encuentra bajo el agua. La zona superó un récord de lluvia, alcanzando las 25 pulgadas. El condado de Broward y el Aeropuerto de Fort Lauderdale están inundados, provocando cierres y detención de actividades.

Mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se encuentra en una gira política, el condado de Broward registró un récord de 25 pulgadas de lluvia, provocando que numerosas regiones se inundaran. Entre una de ellas esta el Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, el cual ya cerró sus puertas y pausó todas sus actividades hasta el viernes, 14 de abril del 2023, a las 05:00 horas.

Esto provocó que muchas personas resultaran afectadas por retrasos, daños a la propiedad y demás percances que recaen en la vida de miles de residentes. Lamentablemente, esto se perpetuará durante días. Es por ello que el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood cerró sus puertas temporalmente.

De acuerdo a diferentes reportes del Servicio Meteorológico Nacional reportó una caída de 25.91 pulgadas de lluvia el pasado miércoles, 12 de abril del 2023, dentro del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. Esta es una cantidad relevante, ya que el último récord fue de 14.59 pulgadas, en 1979.

Además, Hollywood no se quedó atrás, puesto que se registraron alrededor de 18.16 pulgadas. El incremento en la cantidad de lluvia también estuvo presente en Dania Beach, con alrededor de 17.30 pulgadas, en Plantation, con 15.06 pulgadas, y por último, Lauderhill con alrededor de 14.58 pulgadas.

Mientras tanto, en las últimas 24 horas, en Miami-Dade, dentro de la región de Coconut Grave, reportó la mayor cantidad de lluvia, alcanzando un total de 13.15 pulgadas.

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale permanecerá cerrado hasta, al menos, el siguiente viernes, 14 de abril del 2023, hasta las 05:00 horas. Así lo informó una publicación de Twitter del aeropuerto.

El último reporte de Flight Aware, indicó que hubo alrededor de 44 demoras dentro del aeropuerto de Fort Lauderdale. Esto marca un alto contraste frente a las 396 cancelaciones de vuelos que se dieron en el mismo aeropuerto.

Debido a estas situaciones, las autoridades invitaron a los viajeros que no ingresen o salgan del aeropuerto, ya que las carreteras que dan acceso a los terminales se encuentran inundados.

Las inundaciones y las fuertes lluvias provocaron que muchas personas indicaran su descontento dentro de las redes sociales. La plataforma de Twitter muestra algunos tuits que dejan ver la preocupación de las autoridades y cómo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sigue sin tomar las riendas bajo control.

Fort Lauderdale, Florida is currently under water. Insurance companies are abandoning the state. There’s a catastrophic teacher shortage.

Where’s Ron?

Oh, he’s in Ohio to talk about his fight against ‘the woke.’ pic.twitter.com/iMP9lUIuh6

— MeidasTouch (@MeidasTouch) April 13, 2023