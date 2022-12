Fortnite tiene multa millonaria por quejas en su privacidad

Comparte en:

El famoso videojuego “battle royale” para jóvenes, Fortnite, tendrá que pagar una multa millonaria por sus malas condiciones de privacidad que afecta, de manera directa, a los niños.

El famoso videojuego en línea, Fortnite, deberá pagar una multa de alrededor de $520 millones de dólares por quejas que se relacionan con sus condiciones de privacidad. Esta situación afecta, de manera directa, a los niños; quienes son el mayor mercado de este juego.

Una empresa con historia

Cabe destacar que no es la primera vez que Fortnite se enfrenta a controversias, ya una vez se enfrentó contra Apple y, de igual manera, enfrenta la opinión pública por su aparente adicción en los más jóvenes. La empresa encargada de Fortnite es Epic Games, responsable de una de las franquicias más exitosas en la industria de los videojuegos, Gears of War. Lamentablemente, Epic Games se retiró de esta franquicia para dedicarse de lleno a Fortnite, por lo que Gears of War ya no conserva su esencia y el números de usuarios.

Fortnite ofrece una experiencia buena, con mucha diversión y con una variedad de encuentros sociales. Sin embargo, sus contratos de confidencialidad no son los mejores, provocando descontento entre los jugadores.

Una sanción millonaria

Epic Games deberá pagar alrededor de $520 millones de dólares en multas y reembolsos. La privacidad de los niños y sus engañosos métodos de pago para algunos recursos dentro del juego, son el motivo de las denuncias hechas a los reguladores federales de los Estados Unidos.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) llegó a algunos acuerdo para poder darle solución a un par de casos en contra de Epic Games Inc.

Un éxito que le cuesta demandas

Ahora, con el gran éxito que es Fortnite, Epic Games pudo ganarse un lugar como una de las empresas de videojuegos más grande y con mucha rentabilidad. No obstante, ahora posee una de las sanciones más grandes en la historia por violación a una normativa de la FTC.

Esta sanción se divide en $245 millones en reembolsos a clientes y una multa de $275 millones de dólares por recopilar información delicada de usuarios de Fortnite menores de 13 años. Esto último lo hizo sin informar a los padres y sin consentimiento de los jugadores.

La presidenta de la FTC, Lina Khan, expresó lo siguiente a los medios de comunicación y prensa:

“Epic usó configuraciones predeterminadas que invadían la privacidad e interfaces engañosas que engañaron a los usuarios de Fortnite, incluidos adolescentes y niños”.

